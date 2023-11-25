10 минут – и готово: как приготовить лучший салат со свеклой и фетой
25 ноября 2023, 17:19Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Вкусный салат можно приготовить даже из двух ингредиентов. Попытайтесь соединить свеклу и фету и вы не останетесь разочарованными.
Лимонно-оливковая заправка сделает этот салат просто неотразимым. Его можно подавать как к тяжелым насыщенным блюдам, чтобы немного разбавить спектр вкуса, так и самостоятельно.
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Салат из свеклы и феты – пошаговый рецепт
- Время: 15 минут + 1,5 часа на запекание свеклы
- Порций: 2
– 2 средние свеклы;
– 250 граммов феты;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка сока лимона;
– половина чайной ложки орегано.
Свекла – полезный и вкусный овощ / Фото Unsplash
Приготовление:
- Вымойте 2 свеклы, заверните их в фольгу и выпекайте полтора часа при температуре 180 градусов.
- Почистите свеклу. Нарежьте ее вместе с фетой кубиком.
- Выложите свеклу в миску, а сверху уложите фету.
- Полейте салат 3 столовыми ложками оливкового масла, 1 столовой ложкой лимонного сока и посыпьте орегано.