Витаминный салат со свеклой и фетой – это не только меткое сочетание вкусов, но и питательное блюдо на обед или ужин.

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Если у вас есть отварная свекла, время приготовления салата займет всего 10 минут. По желанию к блюду дополнительно можно подать нож и сочную курочку.

Рецепт салата со свеклой и фетой

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 небольшая отварная или запеченная свекла;

– половина упаковки руколы

– 50 – 60 граммов феты.

Для соуса:

– 3 столовые ложки масла;

– 1 чайная ложка горчицы в зернах;

– 1 чайная ложка меда;

– 1 чайная ложка лимонного сока.

Дополнительно:

– орешки;

– семена.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты для соуса.

Листья рукколы заправляем соусом, перемешиваем и выкладываем на тарелку.

Нарезаем свеклу кубиками, аналогично – фету.

Выкладываем свеклу и сыр на салат, посыпаем орешками и семенами подсолнечника, тыквы или льна.

Пусть вкушает!