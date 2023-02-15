Витаминный салат со свеклой и фетой – это не только меткое сочетание вкусов, но и питательное блюдо на обед или ужин.

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Если у вас есть отварная свекла, время приготовления салата займет всего 10 минут. По желанию к блюду дополнительно можно подать нож и сочную курочку.

Рецепт салата со свеклой и фетой

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Смешиваем все ингредиенты для соуса.
  • Листья рукколы заправляем соусом, перемешиваем и выкладываем на тарелку.
  • Нарезаем свеклу кубиками, аналогично – фету.
  • Выкладываем свеклу и сыр на салат, посыпаем орешками и семенами подсолнечника, тыквы или льна.

Пусть вкушает!