Вітамінний салат з буряком і фетою – це не тільки влучне поєднання смаків, а й поживна страва на обід, чи вечерю.

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Якщо у вас є відварений буряк, час приготування салату займе всього 10 хвилин. За бажанням, до страви додатково можна подати ніжу і соковиту курочку.

Рецепт салату з буряком та фетою

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 невеликий відварений або запечений буряк;

– половина упаковки руколи

– 50 – 60 грамів фети.

Для соусу:

– 3 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;

– 1 чайна ложка меду;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Додатково:

– горішки;

– насіння.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти для соусу.

Листя руколи заправляємо соусом, перемішуємо і викладаємо на тарілку.

Нарізаємо буряк кубиками, аналогічно – фету.

Викладаємо буряк та сир на салат, посипаємо горішками та насінням соняшника, гарбуза або льону.

Нехай смакує!