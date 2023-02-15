Вітамінний салат з буряком і фетою – це не тільки влучне поєднання смаків, а й поживна страва на обід, чи вечерю.

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Якщо у вас є відварений буряк, час приготування салату займе всього 10 хвилин. За бажанням, до страви додатково можна подати ніжу і соковиту курочку.

Рецепт салату з буряком та фетою

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Змішуємо всі інгредієнти для соусу.
  • Листя руколи заправляємо соусом, перемішуємо і викладаємо на тарілку.
  • Нарізаємо буряк кубиками, аналогічно – фету.
  • Викладаємо буряк та сир на салат, посипаємо горішками та насінням соняшника, гарбуза або льону.

Нехай смакує!