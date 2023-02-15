Витаминный салат со свеклой и фетой: готовим за 10 минут
15 февраля 2023, 13:55Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Когда хочется что-то перекусить, но времени и сил маловато – приготовьте салат из свеклы.
Витаминный салат со свеклой и фетой – это не только меткое сочетание вкусов, но и питательное блюдо на обед или ужин.
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Если у вас есть отварная свекла, время приготовления салата займет всего 10 минут. По желанию к блюду дополнительно можно подать нож и сочную курочку.
Рецепт салата со свеклой и фетой
- Время: 10 минут
- Порции: 2
– 1 небольшая отварная или запеченная свекла;
– половина упаковки руколы
– 50 – 60 граммов феты.
Для соуса:
– 3 столовые ложки масла;
– 1 чайная ложка горчицы в зернах;
– 1 чайная ложка меда;
– 1 чайная ложка лимонного сока.
Дополнительно:
– орешки;
– семена.
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты для соуса.
- Листья рукколы заправляем соусом, перемешиваем и выкладываем на тарелку.
- Нарезаем свеклу кубиками, аналогично – фету.
- Выкладываем свеклу и сыр на салат, посыпаем орешками и семенами подсолнечника, тыквы или льна.
Пусть вкушает!