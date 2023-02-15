Витаминный салат со свеклой и фетой: готовим за 10 минут

Когда хочется что-то перекусить, но времени и сил маловато – приготовьте салат из свеклы.

Витаминный салат со свеклой и фетой – это не только меткое сочетание вкусов, но и питательное блюдо на обед или ужин.

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Если у вас есть отварная свекла, время приготовления салата займет всего 10 минут. По желанию к блюду дополнительно можно подать нож и сочную курочку.

Рецепт салата со свеклой и фетой

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

– 1 небольшая отварная или запеченная свекла;– половина упаковки руколы– 50 – 60 граммов феты.– 3 столовые ложки масла;– 1 чайная ложка горчицы в зернах;– 1 чайная ложка меда;– 1 чайная ложка лимонного сока.– орешки;– семена.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты для соуса.

Листья рукколы заправляем соусом, перемешиваем и выкладываем на тарелку.

Нарезаем свеклу кубиками, аналогично – фету.

Выкладываем свеклу и сыр на салат, посыпаем орешками и семенами подсолнечника, тыквы или льна.

Пусть вкушает!