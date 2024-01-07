Его способ подачи делает блюдо более привлекательным и оригинальным. Гости могут наслаждаться вкусом и видом каждого отдельного ингредиента.

Будет вкусно Праздничный и яркий "Шанхай": готовим простой салат с исключительным вкусом

Рецепт салата "Бейжа"

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов консервированного горошка;

– 4 картофелины;

– 1 свекла;

– 200 граммов моркови по-корейски;

– 300 граммов телятины;

– 100 граммов капусты;

– 100 граммов сыра;

– 150 граммов майонеза 72%;

– 2 столовые ложки масла;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Мясо помойте, положите в кипящую воду и варите 40 минут. Когда оно будет готово, охладите и нарежьте соломкой. Картошку почистьте, помойте и нарежьте соломкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом и пожарьте картофель до готовности, постоянно помешивая. Во время приготовления добавьте соли по вкусу. Свеклу промойте и варите в течение 40 – 50 минут. Охладите, почистите и натрите на грубой терке. Капусту мелко нашинкуйте, а сыр натрите. На центр большой тарелки положите горкой мясо. Вокруг кучками выложите все ингредиенты: горошек, картофель, морковь, капусту, свеклу и сыр. Украсьте салат майонезной сеточкой и подавайте к столу.

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