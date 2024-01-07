Его способ подачи делает блюдо более привлекательным и оригинальным. Гости могут наслаждаться вкусом и видом каждого отдельного ингредиента.
Будет вкусно Праздничный и яркий "Шанхай": готовим простой салат с исключительным вкусом
Рецепт салата "Бейжа"
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Мясо помойте, положите в кипящую воду и варите 40 минут. Когда оно будет готово, охладите и нарежьте соломкой.
- Картошку почистьте, помойте и нарежьте соломкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом и пожарьте картофель до готовности, постоянно помешивая. Во время приготовления добавьте соли по вкусу.
- Свеклу промойте и варите в течение 40 – 50 минут. Охладите, почистите и натрите на грубой терке.
- Капусту мелко нашинкуйте, а сыр натрите.
- На центр большой тарелки положите горкой мясо. Вокруг кучками выложите все ингредиенты: горошек, картофель, морковь, капусту, свеклу и сыр. Украсьте салат майонезной сеточкой и подавайте к столу.