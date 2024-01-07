Його спосіб подачі робить страву більш привабливою та оригінальною. Гості матимуть можливість насолоджуватися смаком та виглядом кожного окремого інгредієнта.

Буде смачно Святковий та яскравий "Шанхай": готуємо простий салат з винятковим смаком

Рецепт салату "Бейжа"

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів консервованого горошку;

– 4 картоплини;

– 1 буряк;

– 200 грамів моркви по-корейськи;

– 300 грамів телятини;

– 100 грамів капусти;

– 100 грамів сиру;

– 150 грамів майонезу 72%;

– 2 столові ложки олії;

– сіль до смаку.

Приготування:

М'ясо помийте, покладіть у киплячу воду і варіть 40 хвилин. Коли воно буде готове, охолодіть та наріжте соломкою. Картоплю почистьте, помийте і нашинкуйте соломкою. Розігрійте пательню з олією і посмажте картоплю до готовності, постійно помішуючи. Під час приготування додайте солі до смаку. Буряк помийте і варіть протягом 40 – 50 хвилин. Охолодіть, почистьте і натріть на грубій тертці. Капусту дрібно нашинкуйте, а сир натріть. На центр великої тарілки покладіть гіркою м'ясо. Навкруги купками викладіть всі інгредієнти: горошок, картоплю, моркву, капусту, буряк і сир. Прикрасьте салат майонезною сіточкою і подавайте до столу.

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