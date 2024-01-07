Його спосіб подачі робить страву більш привабливою та оригінальною. Гості матимуть можливість насолоджуватися смаком та виглядом кожного окремого інгредієнта.
Буде смачно Святковий та яскравий "Шанхай": готуємо простий салат з винятковим смаком
Рецепт салату "Бейжа"
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- М'ясо помийте, покладіть у киплячу воду і варіть 40 хвилин. Коли воно буде готове, охолодіть та наріжте соломкою.
- Картоплю почистьте, помийте і нашинкуйте соломкою. Розігрійте пательню з олією і посмажте картоплю до готовності, постійно помішуючи. Під час приготування додайте солі до смаку.
- Буряк помийте і варіть протягом 40 – 50 хвилин. Охолодіть, почистьте і натріть на грубій тертці.
- Капусту дрібно нашинкуйте, а сир натріть.
- На центр великої тарілки покладіть гіркою м'ясо. Навкруги купками викладіть всі інгредієнти: горошок, картоплю, моркву, капусту, буряк і сир. Прикрасьте салат майонезною сіточкою і подавайте до столу.