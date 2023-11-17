Для этого салата лучше покупать тунец консервированный кусочками. Ведь сразу измельченный тунец часто менее насыщенным на вкус и довольно водянистый.
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Салат с тунцом – пошаговый рецепт
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Попробуйте приготовить салат с тунцом / Фото Unsplash
Приготовление:
- Вымойте 2 помидора, порежьте их пополам, затем кубиками примерно 1 на 1 сантиметр. Возьмите 50 граммов оливок и также разрежьте их пополам.
- Достаньте из банки 80 граммов тунца и измельчите его на небольшие кусочки.
- В большую миску выложите 80 граммов микса салата, сверху помидоры, оливки и тунец.
- Заправьте салат 20 миллилитрами оливкового масла и третью чайной ложки соли, перемешайте и подавайте. По желанию можно добавить сок половины лимона.