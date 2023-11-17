Для цього салату краще купувати тунця консервованого шматочками. Адже одразу подрібнений тунець часто є менш насиченим на смак і досить водянистим.

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Салат з тунцем – покроковий рецепт

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2


Спробуйте приготувати салат з тунцем / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Вимийте 2 помідори, поріжте їх навпіл, а потім кубиками приблизно 1 на 1 сантиметр. Візьміть 50 грамів оливок і також розріжте їх навпіл.
  2. Дістаньте з банки 80 грамів тунця та подрібніть його на невеликі шматочки.
  3. У велику миску викладіть 80 грамів міксу салату, зверху помідори, оливки та тунець.
  4. Заправте салат 20 мілілітрами оливкової олії та третиною чайної ложки солі, перемішайте та подавайте. За бажанням можна також додати сік половини лимона.