Многослойный салат с тунцом – очень простое, но эффектное блюдо. Идеально подходит как закуска для новогоднего стола.

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Рецепт многослойного салата с тунцом

Время : 30 минут

: 30 минут Порций : 4

Ингредиенты:

– 6 яиц;

– 250 грамм сыра (гауда);

– 2 банка тунца в собственном соусе;

– 200 грамм салата айсберг;

– 1 большой красный перец;

– 3 столовые ложки майонеза;

– 3 стебля сельдерея;

– зеленый лук для украшения;

– соль, перец для вкуса.

Приготовление:

Сварите яйца вкрутую. Затем остудите их, очистите от скорлупы и разрежьте пополам. С помощью ложки отделите желтки от белков. Старайтесь делать это очень аккуратно, чтобы не повредить яйцо. С помощью крупной терки раздельно натрите яичный белок в отдельную миску. Затем то же следует сделать с желтками. Листья салата промойте, нарежьте небольшими кусочками и выложите на дно посуды так, чтобы они покрыли все дно. Посыпьте салат тертым яичным белком, чтобы создать еще один слой. Приправьте их щепоткой соли и перца. Слейте тунец и разомните его вилкой, а затем выложите в блюдо поверх яичных белков. Сельдерей помойте и нарежьте полумесяцами. Выложите подготовленные кусочки на слой тунца. С помощью крупной терки натрите сыр прямо на слой сельдерея. Тертые желтки посолите и поперчите и выложите следующим слоем в блюдо. Перец тщательно вымойте и нашинкуйте небольшими кубиками. Поместите его в желточный слой. Ложкой аккуратно нанесите майонез на слой перца. Н а завершение разгладьте полученный слой маленькой ложечкой, чтобы он выглядел эстетично. Зеленый лук помойте и мелко нашинкуйте. Сбрызните слоем майонеза. Подавайте салат лучше в прозрачной пиале, чтобы были видны все слои.

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