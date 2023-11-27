Многослойный салат с тунцом – очень простое, но эффектное блюдо. Идеально подходит как закуска для новогоднего стола.
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Рецепт многослойного салата с тунцом
- Время : 30 минут
- Порций : 4
Приготовление:
- Сварите яйца вкрутую.
- Затем остудите их, очистите от скорлупы и разрежьте пополам.
- С помощью ложки отделите желтки от белков. Старайтесь делать это очень аккуратно, чтобы не повредить яйцо.
- С помощью крупной терки раздельно натрите яичный белок в отдельную миску. Затем то же следует сделать с желтками.
- Листья салата промойте, нарежьте небольшими кусочками и выложите на дно посуды так, чтобы они покрыли все дно.
- Посыпьте салат тертым яичным белком, чтобы создать еще один слой. Приправьте их щепоткой соли и перца.
- Слейте тунец и разомните его вилкой, а затем выложите в блюдо поверх яичных белков.
- Сельдерей помойте и нарежьте полумесяцами.
- Выложите подготовленные кусочки на слой тунца.
- С помощью крупной терки натрите сыр прямо на слой сельдерея.
- Тертые желтки посолите и поперчите и выложите следующим слоем в блюдо.
- Перец тщательно вымойте и нашинкуйте небольшими кубиками. Поместите его в желточный слой.
- Ложкой аккуратно нанесите майонез на слой перца. Н
- а завершение разгладьте полученный слой маленькой ложечкой, чтобы он выглядел эстетично.
- Зеленый лук помойте и мелко нашинкуйте.
- Сбрызните слоем майонеза.
- Подавайте салат лучше в прозрачной пиале, чтобы были видны все слои.