Для праздников или экстренных случаев, когда гости приехали внезапно, 24 Канал предлагает приготовить тарталетки с тунцом. Они будут готовы уже через 10 минут.

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Тарталетки с тунцом и фетой

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 50 граммов феты;

– 3 – 4 пера зеленого лука;

– 1 банка консервированного в масле тунца;

– 10 маслин;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 6 больших тарталеток.

Приготовление:

Фету разомните в глубокой миске. Добавьте измельченный зеленый лук и сметану и хорошо перемешайте. Консервированный тунец разомните вилкой, а маслины нарежьте кольцами. Добавьте тунец и маслины в сыр. Все хорошенько перемешайте. Смесь выложите в тарталетку. Разогрейте их в микроволновке 1 – 2 минуты.

Тарталетки с тунцом и сливочным сыром

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 5 маленьких тарталеток;

– 2 столовые ложки сливочного сыра;

– 2 столовые ложки консервированного тунца;

– 1 помидор;

– красная икра для декора.

С консервированного тунца максимально слейте рассол, а рыбу разомните вилкой. Помидор нарежьте маленькими кубиками. Тарталетки поместите на сервировочное блюдо. Первым слоем разложите в них кубики помидора, а на них – измельченный тунец. Наполните тарталетку рыбой полностью. Затем на рыбу аккуратно нанесите толстый слой из сливочного сыра, а поверх него для декора положите немного красной икры или зелени.

Тарталетки с тунцом и солеными огурцами.

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 200 граммов консервированного тунца;

– 3 яйца;

– 2 соленых огурца;

– 2 столовые ложки консервированного горошка;

– 4 столовые ложки майонеза;

– 2 столовые ложки горчицы;

– соль по вкусу;

– 10 тарталеток.

Приготовление:

С тунца слейте весь сок и разделите его вилкой или ножом на мелкие кусочки. Яйца и огурцы нарежьте небольшими кубиками. Для приготовления заправки смешайте майонез и горчицу. Добавьте нарезанные ингредиенты и горошек. Все тщательно перемешайте. На дно тарталеток положите листья салата, чтобы тесто быстро не размокало. Сверху выложите рыбную начинку. Готовые тарталетки сразу подавайте к столу. Если не любите зеленый горошек, не добавляйте его – вкус блюда не станет от этого хуже.

Приятного аппетита!

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