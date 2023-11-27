Для праздников или экстренных случаев, когда гости приехали внезапно, 24 Канал предлагает приготовить тарталетки с тунцом. Они будут готовы уже через 10 минут.

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Тарталетки с тунцом и фетой

  • Время: 10 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Фету разомните в глубокой миске. Добавьте измельченный зеленый лук и сметану и хорошо перемешайте.
  2. Консервированный тунец разомните вилкой, а маслины нарежьте кольцами.
  3. Добавьте тунец и маслины в сыр. Все хорошенько перемешайте.
  4. Смесь выложите в тарталетку. Разогрейте их в микроволновке 1 – 2 минуты.

Тарталетки с тунцом и сливочным сыром

  • Время: 10 минут
  • Порций: 5
  1. С консервированного тунца максимально слейте рассол, а рыбу разомните вилкой. Помидор нарежьте маленькими кубиками.
  2. Тарталетки поместите на сервировочное блюдо. Первым слоем разложите в них кубики помидора, а на них – измельченный тунец. Наполните тарталетку рыбой полностью.
  3. Затем на рыбу аккуратно нанесите толстый слой из сливочного сыра, а поверх него для декора положите немного красной икры или зелени.

Тарталетки с тунцом и солеными огурцами.

  • Время: 10 минут
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. С тунца слейте весь сок и разделите его вилкой или ножом на мелкие кусочки. Яйца и огурцы нарежьте небольшими кубиками.
  2. Для приготовления заправки смешайте майонез и горчицу. Добавьте нарезанные ингредиенты и горошек. Все тщательно перемешайте.
  3. На дно тарталеток положите листья салата, чтобы тесто быстро не размокало. Сверху выложите рыбную начинку.
  4. Готовые тарталетки сразу подавайте к столу. Если не любите зеленый горошек, не добавляйте его – вкус блюда не станет от этого хуже.

Приятного аппетита!