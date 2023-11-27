Багатошаровий салат з тунцем – дуже просте, але ефектна страва. Ідеально підходить як закуска для новорічного столу.

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Рецепт багатошарового салату з тунцем

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Зваріть яйця на круто яйця.
  2. Потім остудіть їх, очистіть від шкірки і розріжте навпіл.
  3. За допомогою ложки відокремте жовтки від білків. Намагайтеся робити це дуже акуратно, щоб не пошкодити яйце.
  4. За допомогою крупної терки окремо натріть яєчний білок в окрему миску. Потім те ж саме слід зробити з жовтками.
  5. Листя салату промийте, наріжте невеликими шматочками і викладіть на дно посуду так, щоб воно покрило все дно.
  6. Посипте тертим яєчним білком салат, щоб створити ще один шар. Приправте їх дрібкою солі та перцю.
  7. Злийте тунець і розімніть його виделкою, а потім викладіть у блюдо поверх яєчних білків.
  8. Селеру помийте і наріжте півмісяцями.
  9. Викладіть підготовлені шматочки на шар тунця.
  10. За допомогою крупної терки натріть сир прямо на шар селери.
  11. Терті жовтки посоліть і поперчіть і викладіть наступним шаром у блюдо.
  12. Перець ретельно вимийте і наріжте невеликими кубиками. Помістіть його на жовтковий шар.
  13. Ложкою акуратно нанесіть майонез на шар перцю. Н
  14. а завершення розгладьте отриманий шар маленькою ложечкою, щоб він виглядав естетично.
  15. Зелену цибулю помийте і дрібно наріжте.
  16. Збризніть шаром майонезу.
  17. Подавайте салат найкраще в прозорій піалі, щоб було видно всі шари.