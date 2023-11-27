Багатошаровий салат з тунцем – дуже просте, але ефектна страва. Ідеально підходить як закуска для новорічного столу.
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Рецепт багатошарового салату з тунцем
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Зваріть яйця на круто яйця.
- Потім остудіть їх, очистіть від шкірки і розріжте навпіл.
- За допомогою ложки відокремте жовтки від білків. Намагайтеся робити це дуже акуратно, щоб не пошкодити яйце.
- За допомогою крупної терки окремо натріть яєчний білок в окрему миску. Потім те ж саме слід зробити з жовтками.
- Листя салату промийте, наріжте невеликими шматочками і викладіть на дно посуду так, щоб воно покрило все дно.
- Посипте тертим яєчним білком салат, щоб створити ще один шар. Приправте їх дрібкою солі та перцю.
- Злийте тунець і розімніть його виделкою, а потім викладіть у блюдо поверх яєчних білків.
- Селеру помийте і наріжте півмісяцями.
- Викладіть підготовлені шматочки на шар тунця.
- За допомогою крупної терки натріть сир прямо на шар селери.
- Терті жовтки посоліть і поперчіть і викладіть наступним шаром у блюдо.
- Перець ретельно вимийте і наріжте невеликими кубиками. Помістіть його на жовтковий шар.
- Ложкою акуратно нанесіть майонез на шар перцю. Н
- а завершення розгладьте отриманий шар маленькою ложечкою, щоб він виглядав естетично.
- Зелену цибулю помийте і дрібно наріжте.
- Збризніть шаром майонезу.
- Подавайте салат найкраще в прозорій піалі, щоб було видно всі шари.