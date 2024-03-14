И намазка, и салат: готовим универсальную закуску "Весеннее настроение" с редисом
14 марта 2024, 13:48Читати новину українською
Источник:Shuba
Весна – пора редиса и первых вкусных тепличных овощей. Трудно удержаться, чтобы не приготовить из них ароматный и питательный салат.
Салат с редисом, кисломолочным сыром и вареным яйцом поразит вас вкусом. Кроме этого, его можно использовать как намазку.
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Рецепт салата "Весеннее настроение"
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 250 граммов редиса;
– 200 граммов творога;
– 3 яйца;
– 30 граммов зеленого лука;
– соль, перец по вкусу;
– 100 миллилитров сметаны;
– 1 столовая ложка майонеза 67%.
Приготовление:
- Отварите яйца до готовности. На это уйдет 10 минут от момента закипания воды. Охладите, почистите и разомните их вилкой в салатнике.
- Добавьте творог и снова все разомните.
- Помойте зеленый лук и редис. Зеленый лук измельчите, а редис нарежьте тоненькими кружочками. Добавьте овощи в салатник.
- В отдельной тарелке смешайте сметану, майонез, соль и перец. Переложите в салатник, перемешайте и подавайте к столу.