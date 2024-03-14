Салат с редисом, кисломолочным сыром и вареным яйцом поразит вас вкусом. Кроме этого, его можно использовать как намазку.

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Рецепт салата "Весеннее настроение"

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Отварите яйца до готовности. На это уйдет 10 минут от момента закипания воды. Охладите, почистите и разомните их вилкой в салатнике.
  2. Добавьте творог и снова все разомните.
  3. Помойте зеленый лук и редис. Зеленый лук измельчите, а редис нарежьте тоненькими кружочками. Добавьте овощи в салатник.
  4. В отдельной тарелке смешайте сметану, майонез, соль и перец. Переложите в салатник, перемешайте и подавайте к столу.