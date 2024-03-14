Салат з редискою, кисломолочним сиром і вареним яйцем вразить вас смаком. Окрім цього, його можна використовувати як намазку.
Варто спробувати "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами
Рецепт салату "Весняний настрій"
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Відваріть яйця до готовності. На це піде 10 хвилин від моменту закипання води. Охолодіть, почистьте і розімніть їх виделкою у салатнику.
- Додайте кисломолочний сир і знову все розімніть.
- Помийте зелену цибулю і редиску. Зелену цибулю подрібніть, а редиску наріжте тоненькими кружальцями. Додайте овочі в салатник.
- В окремій тарілці змішайте сметану, майонез, сіль та перець. Перекладіть у салатник, перемішайте та подавайте до столу.