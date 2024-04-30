Такой салат можно приготовить из того, что есть в пасхальной корзине, и это его самое большое преимущество. А еще он способен удивить даже самых капризных гостей!

Интересно Пасхальный стол, который всех удивит креативом

Салат с ветчиной и яйцом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Как приготовить салат на ПасхуЭто так аппетитно / Фото Fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Листья салата промойте, нарежьте на более мелкие кусочки и выбросьте в миску.
  2. Сварите яйца вкрутую (10 минут), почистите их и нарежьте четвертинками. Добавьте в миску.
  3. Заверните ветчину в рулетики. Добавьте к остальным ингредиентам.
  4. Помидоры черри промойте и нарежьте четвертинками. Добавьте в салат.
  5. Натрите сыр и посыпьте им салат.
  6. Сбрызните оливковым маслом и посыпьте солью и свежемолотым перцем.