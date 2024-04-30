Такой салат можно приготовить из того, что есть в пасхальной корзине, и это его самое большое преимущество. А еще он способен удивить даже самых капризных гостей!
Интересно Пасхальный стол, который всех удивит креативом
Салат с ветчиной и яйцом
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Это так аппетитно / Фото Fajne gotowanie
Приготовление:
- Листья салата промойте, нарежьте на более мелкие кусочки и выбросьте в миску.
- Сварите яйца вкрутую (10 минут), почистите их и нарежьте четвертинками. Добавьте в миску.
- Заверните ветчину в рулетики. Добавьте к остальным ингредиентам.
- Помидоры черри промойте и нарежьте четвертинками. Добавьте в салат.
- Натрите сыр и посыпьте им салат.
- Сбрызните оливковым маслом и посыпьте солью и свежемолотым перцем.