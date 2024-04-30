Такой салат можно приготовить из того, что есть в пасхальной корзине, и это его самое большое преимущество. А еще он способен удивить даже самых капризных гостей!

Интересно Пасхальный стол, который всех удивит креативом

Салат с ветчиной и яйцом

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Это так аппетитно / Фото Fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 150 грамм ветчины;

– 6 яиц;

– 100 грамм сыра пармезана;

– 60 грамм листьев салата зеленого;

– 60 грамм листьев салата красного кудрявого;

– 80 грамм помидоров черри;

– 20 миллилитров оливкового масла;

– 40 грамм рукколы.

Приготовление:

Листья салата промойте, нарежьте на более мелкие кусочки и выбросьте в миску. Сварите яйца вкрутую (10 минут), почистите их и нарежьте четвертинками. Добавьте в миску. Заверните ветчину в рулетики. Добавьте к остальным ингредиентам. Помидоры черри промойте и нарежьте четвертинками. Добавьте в салат. Натрите сыр и посыпьте им салат. Сбрызните оливковым маслом и посыпьте солью и свежемолотым перцем.

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