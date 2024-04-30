Такий салат можна приготувати з того, що є у великодньому кошику, і це його найбільша перевага. А ще він здатен здивувати навіть найпримхливіших гостей!
Цікаво Пасхальний стіл, який всіх здивує креативом
Салат з шинкою та яйцем
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Це так апетитно / Фото Fajne gotowanie
Приготування:
- Листя салату промийте, наріжте на більш дрібні шматочки і викиньте в миску.
- Зваріть яйця на круто (10 хвилин), почистіть їх і наріжте четвертинками. Додайте в миску.
- Загорніть шинку в рулетики. Додайте до решти інгредієнтів.
- Помідори черрі промийте і наріжте четвертинками. Додайте в салат.
- Натріть сир і посипте ним салат.
- Збризніть оливковою олією та посипте сіллю та свіжомеленим перцем.