Такий салат можна приготувати з того, що є у великодньому кошику, і це його найбільша перевага. А ще він здатен здивувати навіть найпримхливіших гостей!

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Салат з шинкою та яйцем

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Це так апетитно / Фото Fajne gotowanie

Інгредієнти:

– 150 грамів шинки;

– 6 яєць;

– 100 грамів сиру пармезану;

– 60 грамів листя салату зеленого;

– 60 грамів листя салату червоного кучерявого;

– 80 грамів помідорів черрі;

– 20 мілілітрів оливкової олії;

– 40 грамів руколи.

Приготування:

Листя салату промийте, наріжте на більш дрібні шматочки і викиньте в миску. Зваріть яйця на круто (10 хвилин), почистіть їх і наріжте четвертинками. Додайте в миску. Загорніть шинку в рулетики. Додайте до решти інгредієнтів. Помідори черрі промийте і наріжте четвертинками. Додайте в салат. Натріть сир і посипте ним салат. Збризніть оливковою олією та посипте сіллю та свіжомеленим перцем.

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