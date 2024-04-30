Такий салат можна приготувати з того, що є у великодньому кошику, і це його найбільша перевага. А ще він здатен здивувати навіть найпримхливіших гостей!

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Салат з шинкою та яйцем

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Як приготувати салат на ВеликденьЦе так апетитно / Фото Fajne gotowanie

Приготування:

  1. Листя салату промийте, наріжте на більш дрібні шматочки і викиньте в миску.
  2. Зваріть яйця на круто (10 хвилин), почистіть їх і наріжте четвертинками. Додайте в миску.
  3. Загорніть шинку в рулетики. Додайте до решти інгредієнтів.
  4. Помідори черрі промийте і наріжте четвертинками. Додайте в салат.
  5. Натріть сир і посипте ним салат.
  6. Збризніть оливковою олією та посипте сіллю та свіжомеленим перцем.