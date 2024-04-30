Салат на Пасху: приготовьте с яйцом и ветчиной

30 апреля 2024, 21:07
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Источник:

Fajne gotowanie

Салат с яйцом и ветчиной универсальный и очень вкусный. Его можно дополнить огурцом, желтым сыром или кукурузой.

Такой салат можно приготовить из того, что есть в пасхальной корзине, и это его самое большое преимущество. А еще он способен удивить даже самых капризных гостей!

Интересно Пасхальный стол, который всех удивит креативом

Салат с ветчиной и яйцом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Это так аппетитно / Фото Fajne gotowanie

Ингредиенты:
– 150 грамм ветчины;
– 6 яиц;
– 100 грамм сыра пармезана;
– 60 грамм листьев салата зеленого;
– 60 грамм листьев салата красного кудрявого;
– 80 грамм помидоров черри;
– 20 миллилитров оливкового масла;
– 40 грамм рукколы.

Приготовление:

  1. Листья салата промойте, нарежьте на более мелкие кусочки и выбросьте в миску.
  2. Сварите яйца вкрутую (10 минут), почистите их и нарежьте четвертинками. Добавьте в миску.
  3. Заверните ветчину в рулетики. Добавьте к остальным ингредиентам.
  4. Помидоры черри промойте и нарежьте четвертинками. Добавьте в салат.
  5. Натрите сыр и посыпьте им салат.
  6. Сбрызните оливковым маслом и посыпьте солью и свежемолотым перцем.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська