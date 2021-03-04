Лиза Глинская рассказала, как готовит любимый салат на ужин из свеклы и сыра Фета. Мы уверены, что он тоже станет вашим любимым, а на его приготовление вам потребуется всего 5 минут.

Судья первого сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Елизавета Глинская поделилась с читателями рецептом вкусного и легкого салата из свеклы и сыра Фета, который прекрасно подойдет для ужина.

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Салат легкий в приготовлении и витаминный. Для его приготовления вам нужно буквально 5 минут, при условии, что у вас уже будет отварная свекла.

Как приготовить легкий салат на ужин без мяса

Ингредиенты:

– 300 г отварной свеклы;

– 15 г кедровых орехов;

– 70 г феты;

– 10 мл оливкового масла;

– соль по вашему вкусу;

– мангольд по желанию.