Салат за 5 минут: рецепт из свеклы и феты от Лизы Глинской
Лиза Глинская рассказала, как готовит любимый салат на ужин из свеклы и сыра Фета. Мы уверены, что он тоже станет вашим любимым, а на его приготовление вам потребуется всего 5 минут.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Судья первого сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Елизавета Глинская поделилась с читателями рецептом вкусного и легкого салата из свеклы и сыра Фета, который прекрасно подойдет для ужина.
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Салат легкий в приготовлении и витаминный. Для его приготовления вам нужно буквально 5 минут, при условии, что у вас уже будет отварная свекла.
Как приготовить легкий салат на ужин без мяса
- Нарежьте свеклу тонкими кольцами, выложите ее на тарелку.
- Кедровые орешки обжарьте на сухой сковороде и посыпьте ими свеклу.
- Измельчите руками сыр Фета и посыпьте им салат.
- Выложите сверху листья мангольда и полейте оливковым маслом. По желанию посолите. Приятного аппетита!
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