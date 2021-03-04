Салат за 5 хвилин: рецепт з буряку та фети від Лізи Глінської
Ліза Глінська розповіла як готує улюблений салат на вечерю з буряка та сиру Фета. Ми впевнені, що він теж стане вашим улюбленим, а на його приготування вам потрібно всього 5 хвилин.
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Суддя першого сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Єлизавета Глінська поділилась з читачами рецептом смачного та легкого салату з буряка та сиру Фета, який чудово підійде для вечері.
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Салат легкий у приготуванні та вітамінний. На його приготування вам потрібно буквально 5 хвилин, за умови, що у вас вже буде відварений буряк.
Як приготувати легкий салат на вечерю без м'яса
- Наріжте буряк тоненькими кільцями, викладіть його на тарілку.
- Кедрові горішка обсмажте на сухій сковорідці та посипте ним буряк.
- Подрібніть руками сир Фета та посипте нею салат.
- Викладіть зверху листя мангольду та полийте оливковою олію. За бажанням посоліть. Смачного!
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