Ліза Глінська розповіла як готує улюблений салат на вечерю з буряка та сиру Фета. Ми впевнені, що він теж стане вашим улюбленим, а на його приготування вам потрібно всього 5 хвилин.

Суддя першого сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Єлизавета Глінська поділилась з читачами рецептом смачного та легкого салату з буряка та сиру Фета, який чудово підійде для вечері.

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Салат легкий у приготуванні та вітамінний. На його приготування вам потрібно буквально 5 хвилин, за умови, що у вас вже буде відварений буряк.

Як приготувати легкий салат на вечерю без м'яса

Інгредієнти:

– 300 г відвареного буряку;

– 15 г кедрових горіхів;

– 70 г фети;

– 10 мл оливкової олії;

– сіль на ваш смак;

– мангольд за бажанням.