Чтобы накрыть новогодний стол и ничего не забыть подать гостям или родным, вам нужно четкое меню празднования. Традиционные и всеми любимые салаты, которые нам готовили наши родители, собраны вместе. Все, что вам нужно: выбрать, приготовить и съесть!

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Рецепт салата оливье с курицей

Время 80 минут

80 минут Порции: 6



Салат оливье с курицей / Фото Гастроном

Ингредиенты:

– 5 картофелин;

– 2 моркови;

– 1 репчатая луковица;

– 8 куриных яиц;

– 3 свежих огурца;

– 1 банка консервированного зеленого горошка;

– 500 граммов отварной куриной грудки;

– черный молотый перец;

– 400 граммов майонеза.

Приготовление:

Тщательно помойте овощи, почистите от кожуры. Картофель разрежьте пополам, если морковь большого размера – тоже разрежьте на крупные куски.

Отварите овощи в подсоленной воде до готовности (20 – 30 минут).

Лук почистите от шелухи, нарежьте мелкими кубиками. Отварите куриные яйца в подсоленной кипящей воде 8 – 9 минут.

Свежие огурцы можно очистить от кожуры по желанию. Нарежьте их средними кубиками.

Предварительно отварите куриную грудку в подсоленной воде (20 – 35 минут). Немного охладите мясо и нарежьте кусочками. Нарежьте яйца произвольными кубиками.

Смешайте все ингредиенты в глубокой салатнице. Охладите отваренные до готовности овощи и нарежьте их кубиками.

Перемешайте их и сдобрите черным молотым перцем.

Заправьте оливье майонезом и тщательно перемешайте салат.

Приятного аппетита!

Салат с крабовыми палочками

Время 30 минут

30 минут Порции: 6



​Салат крабовый / Фото 1000 меню

Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек;

– 6 отварных куриных яиц;

– 1 свежий огурец;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– ½ репчатого лука или пучок свежей зеленой;

– 4 столовые ложки майонеза;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Заранее отварите куриные яйца (8 минут). Почистите от скорлупы и нарежьте кубиком.

Также нарежьте крабовые палочки и огурец.

Если вы выбрали репчатый лук, нарежьте его мелким кубиком, если зеленый – кольцами.

Смешайте все ингредиенты в салатнице, заправьте майонезом и черным перцем.

Тщательно перемешайте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Салат шуба с селедкой

Время 40 минут

40 минут Порции: 6



​Салат шуба / Фото Фреш

Ингредиенты:

– 2 штуки отварной свеклы;

– 4 штуки отварного картофеля;

– 2 штуки отварной моркови;

– 4-5 отварных куриных яиц;

– 300 граммов сельди;

– 1 репчатая луковица;

– 4 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

Предварительно отваренные и очищенные овощи натрите в отдельные блюдца.

На дно салатницы выложите кусочки сельди.

Нарежьте кружочками лук и посыпьте рыбу.

Поверх выложите слой картофеля, смажьте майонезом. Потом:

слой моркови;

слой майонеза;

слой свеклы;

слой майонеза;

слой яиц.

Накройте салат слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник, чтобы он настоялся 30 минут.

Приятного аппетита!

Салат мимоза

Время 30 минут

30 минут Порции: 4 – 6



​Салат мимоза / Фото Зіра

Ингредиенты:

– 250 граммов консервированной рыбы (тунец, сардины);

– 3 штуки отварного картофеля;

– 5 штук отварных куриных яиц;

– 2 средние отварные моркови;

– ½ репчатого лука;

– 4 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

Заранее отварите овощи, яйца.

Нарежьте лук мелкими кубиками и залейте на несколько минут кипятком, чтобы избавиться от не желаемой горчинки. Процедите ее и переложите на блюдце.

Натрите овощи на грубой терке. Рыбу разомните вилкой.

Выложите ингредиенты в салатницу слоями:

картофель;

майонез;

рыба;

майонез;

лук;

майонез;

морковь;

майонез;

яйца.

Накройте готовый салат слоем пищевой пленки и оставьте настояться 20 – 30 минут.

Приятного аппетита!

Куриный салат с чипсами

Время 25 минут

25 минут Порции: 4 – 6



​Салат с чипсами / Фото Кухар

Ингредиенты:

– 300 граммов ветчины;

– 200 граммов твердого сыра;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 1 пачка чипсов;

– ½ фиолетового лука;

– 4 сладкие перцы капи или 2 болгарских перца;

– 200 граммов майонеза.

Приготовление:

Нарежьте ветчину, перцы, лук и твердый сыр средними кубиками.

Смешайте их в глубокой салатнице.

Слейте воду из консервированной кукурузы и добавьте ее к остальным ингредиентам.

Заправьте салат майонезом и перемешайте.

Если вы будете сразу подавать салат к столу, добавьте чипсы и перемешайте. Если вы готовите заблаговременно – добавьте их перед подачей к столу, чтобы они не размякли.

Салат с чипсами готов. Приятного аппетита!

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