Щоб накрити новорічний стіл та нічого не забути подати гостям чи рідним, вам потрібне чітке меню святкування. Традиційні та всіма улюблені салати, які нам готували наші батьки зібрані разом. Все, що вам потрібно: обрати, приготувати та з'їсти!

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Рецепт салату олів'є з куркою

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 6



Салат олів'є з куркою / Фото Гастроном

Інгредієнти:

– 5 картоплин;

– 2 моркви;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 8 курячих яєць;

– 3 свіжих огірки;

– 1 банка консервованого зеленого горошку;

– 500 грамів відвареної курячої грудки;

– чорний мелений перець;

– 400 грамів майонезу.

Приготування:

Ретельно помийте овочі, почистіть від шкірки. Картоплю розріжте навпіл, якщо морква великого розміру – теж розріжте на великі шматки.

Відваріть овочі у підсоленій воді до готовності (20 – 30 хвилин).

Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте дрібними кубиками. Відваріть курячі яйця у підсоленій киплячій воді 8 – 9 хвилин.

Свіжі огірки можна очистити від шкірки за бажанням. Наріжте їх середніми кубиками.

Попередньо відваріть курячу грудку у підсоленій воді (20 – 35 хвилин). Трішки охолодіть м'ясо та наріжте шматочками. Наріжте яйця довільними кубиками.

Змішайте всі інгредієнти у глибокій салатниці.Охолодіть відварені до готовності овочі та наріжте їх кубиками.

Перемішайте їх та присмачте чорним меленим перцем.

Заправте олів'є майонезом та ретельно перемішайте салат.

Смачного!

Салат з крабовими паличками

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6



​Салат крабовий / Фото 1000 меню

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 6 відварених курячих яєць;

– 1 свіжий огірок;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– ½ ріпчастої цибулі або пучок свіжої зеленої;

– 4 столові ложки майонезу;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Заздалегідь відваріть курячі яйця (8 хвилин). Почистіть від шкарлупи та наріжте кубиком.

Також наріжте крабові палички і огірок.

Якщо ви обрали ріпчасту цибулю, наріжте її дрібним кубиком, якщо зелену – кільцями.

Змішайте всі інгредієнти в салатниці, заправте майонезом та чорним перцем.

Ретельно перемішайте та одразу подавайте до столу.

Смачного!

Салат шуба з оселедцем

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6



​Салат шуба / Фото Фреш

Інгредієнти:

– 2 відварених буряки;

– 4 штуки відвареної картоплі;

– 2 штуки відвареної моркви;

– 4 – 5 відварених курячих яєць;

– 300 грамів оселедця;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 4 столові ложки майонезу.

Приготування:

Попереднього відварені та очищені овочі натріть в окремі блюдця.

На дно салатниці викладіть шматочки оселедця.

Наріжте кружальцями цибулю та посипте рибу.

Поверх викладіть шар картоплі, змастіть майонезом. Далі:

шар моркви;

шар майонезу;

шар буряка;

шар майонезу;

шар яєць.

Накрийте салат шаром харчової плівки та відправте в холодильник, щоб він настоявся 30 хвилин.

Смачного!

Салат мімоза

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 6



​Салат мімоза / Фото Зіра

Інгредієнти:

– 250 грамів консервованої риби (тунець, сардини);

– 3 штуки відвареної картоплі;

– 5 штук відварених курячих яєць;

– 2 середні відварені моркви;

– ½ ріпчастої цибулі;

– 4 столові ложки майонезу.

Приготування:

Заздалегідь відваріть овочі, яйця.

Наріжте цибулю дрібними кубиками та залийте на кілька хвилин окропом, щоб позбутися не бажаної гірчинки. Процідіть її та перекладіть на блюдце.

Натріть овочі на грубій тертці. Рибу розімніть виделкою.

Викладіть інгредієнти в салатницю шарами:

картопля;

майонез;

риба;

майонез;

цибуля;

майонез;

морква;

майонез;

яйця.

Накрийте готовий салат шаром харчової плівки та залишіть настоятися 20 – 30 хвилин.

Смачного!

Курячий салат з чипсами

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4 – 6



​Салат з чипсами / Фото Кухар

Інгредієнти:

– 300 грамів шинки;

– 200 грамів твердого сиру;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 1 пачка чипсів;

– ½ фіолетової цибулі;

– 4 солодкі перці капі або 2 болгарських перці;

– 200 грамів майонезу.

Приготування:

Наріжте шинку, перці, цибулю та твердий сир середніми кубиками.

Змішайте їх в глибокій салатниці.

Злийте воду з консервованої кукурудзи та додайте її до решти інгредієнтів.

Заправте салат майонезом та перемішайте.

Якщо ви будете одразу подавати салат до столу – додайте чипси і перемішайте. Якщо ви готуєте завчасно – додайте їх перед подачею до столу, щоб вони не розм'якли.

Салат з чипсами готовий. Смачного!

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