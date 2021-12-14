Салаты без которых не обойдется ни одно застолье: оливье, крабовый, мимоза, шуба и с чипсами

14 декабря 2021 , 18:05
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Источник:

24 канал

До Нового года осталось совсем немного, а это значит, что пришло время формировать праздничное меню. Мы собрали для вас самые традиционные новогодние салаты, которые понравятся каждому.

Чтобы накрыть новогодний стол и ничего не забыть подать гостям или родным, вам нужно четкое меню празднования. Традиционные и всеми любимые салаты, которые нам готовили наши родители, собраны вместе. Все, что вам нужно: выбрать, приготовить и съесть!

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Рецепт салата оливье с курицей

  • Время 80 минут
  • Порции: 6


Салат оливье с курицей / Фото Гастроном

Ингредиенты:
– 5 картофелин;
– 2 моркови;
– 1 репчатая луковица;
– 8 куриных яиц;
– 3 свежих огурца;
– 1 банка консервированного зеленого горошка;
– 500 граммов отварной куриной грудки;
– черный молотый перец;
– 400 граммов майонеза.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте овощи, почистите от кожуры. Картофель разрежьте пополам, если морковь большого размера – тоже разрежьте на крупные куски.
     
  2. Отварите овощи в подсоленной воде до готовности (20 – 30 минут).
     
  3. Лук почистите от шелухи, нарежьте мелкими кубиками. Отварите куриные яйца в подсоленной кипящей воде 8 – 9 минут.
     
  4. Свежие огурцы можно очистить от кожуры по желанию. Нарежьте их средними кубиками.
     
  5. Предварительно отварите куриную грудку в подсоленной воде (20 – 35 минут). Немного охладите мясо и нарежьте кусочками. Нарежьте яйца произвольными кубиками.
     
  6. Смешайте все ингредиенты в глубокой салатнице. Охладите отваренные до готовности овощи и нарежьте их кубиками.
     
  7. Перемешайте их и сдобрите черным молотым перцем.
     
  8. Заправьте оливье майонезом и тщательно перемешайте салат.

Приятного аппетита!

Салат с крабовыми палочками

  • Время 30 минут
  • Порции: 6


​Салат крабовый / Фото 1000 меню

Ингредиенты:
– 200 граммов крабовых палочек;
– 6 отварных куриных яиц;
– 1 свежий огурец;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– ½ репчатого лука или пучок свежей зеленой;
– 4 столовые ложки майонеза;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  1. Заранее отварите куриные яйца (8 минут). Почистите от скорлупы и нарежьте кубиком.
     
  2. Также нарежьте крабовые палочки и огурец.
     
  3. Если вы выбрали репчатый лук, нарежьте его мелким кубиком, если зеленый – кольцами.
     
  4. Смешайте все ингредиенты в салатнице, заправьте майонезом и черным перцем.
     
  5. Тщательно перемешайте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Салат шуба с селедкой

  • Время 40 минут
  • Порции: 6


​Салат шуба / Фото Фреш

Ингредиенты:
 – 2 штуки отварной свеклы;
– 4 штуки отварного картофеля;
– 2 штуки отварной моркови;
– 4-5 отварных куриных яиц;
– 300 граммов сельди;
– 1 репчатая луковица;
– 4 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

  1. Предварительно отваренные и очищенные овощи натрите в отдельные блюдца.
     
  2. На дно салатницы выложите кусочки сельди.
     
  3. Нарежьте кружочками лук и посыпьте рыбу.
     
  4. Поверх выложите слой картофеля, смажьте майонезом. Потом:
  • слой моркови;
  • слой майонеза;
  • слой свеклы;
  • слой майонеза;
  • слой яиц.
  1. Накройте салат слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник, чтобы он настоялся 30 минут.

Приятного аппетита!

Салат мимоза

  • Время 30 минут
  • Порции: 4 – 6


​Салат мимоза / Фото Зіра

Ингредиенты:
 – 250 граммов консервированной рыбы (тунец, сардины);
– 3 штуки отварного картофеля;
– 5 штук отварных куриных яиц;
– 2 средние отварные моркови;
– ½ репчатого лука;
– 4 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

  1. Заранее отварите овощи, яйца.
     
  2. Нарежьте лук мелкими кубиками и залейте на несколько минут кипятком, чтобы избавиться от не желаемой горчинки. Процедите ее и переложите на блюдце.
     
  3. Натрите овощи на грубой терке. Рыбу разомните вилкой.
     
  4. Выложите ингредиенты в салатницу слоями:
  • картофель;
  • майонез;
  • рыба;
  • майонез;
  • лук;
  • майонез;
  • морковь;
  • майонез;
  • яйца.
  1. Накройте готовый салат слоем пищевой пленки и оставьте настояться 20 – 30 минут.

Приятного аппетита!

Куриный салат с чипсами

  • Время 25 минут
  • Порции: 4 – 6


​Салат с чипсами / Фото Кухар

Ингредиенты:
 – 300 граммов ветчины;
– 200 граммов твердого сыра;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 1 пачка чипсов;
– ½ фиолетового лука;
– 4 сладкие перцы капи или 2 болгарских перца;
– 200 граммов майонеза.

Приготовление:

  1. Нарежьте ветчину, перцы, лук и твердый сыр средними кубиками.
     
  2. Смешайте их в глубокой салатнице.
     
  3. Слейте воду из консервированной кукурузы и добавьте ее к остальным ингредиентам.
     
  4. Заправьте салат майонезом и перемешайте.
     
  5. Если вы будете сразу подавать салат к столу, добавьте чипсы и перемешайте. Если вы готовите заблаговременно – добавьте их перед подачей к столу, чтобы они не размякли.

Салат с чипсами готов. Приятного аппетита!

Интересно знать! Новогодние традиции и атрибуты:

 

Автор: Богданна Рибак