Салаты без которых не обойдется ни одно застолье: оливье, крабовый, мимоза, шуба и с чипсами
Источник:24 канал
До Нового года осталось совсем немного, а это значит, что пришло время формировать праздничное меню. Мы собрали для вас самые традиционные новогодние салаты, которые понравятся каждому.
Чтобы накрыть новогодний стол и ничего не забыть подать гостям или родным, вам нужно четкое меню празднования. Традиционные и всеми любимые салаты, которые нам готовили наши родители, собраны вместе. Все, что вам нужно: выбрать, приготовить и съесть!
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Рецепт салата оливье с курицей
- Время 80 минут
- Порции: 6
Салат оливье с курицей / Фото Гастроном
– 5 картофелин;
– 2 моркови;
– 1 репчатая луковица;
– 8 куриных яиц;
– 3 свежих огурца;
– 1 банка консервированного зеленого горошка;
– 500 граммов отварной куриной грудки;
– черный молотый перец;
– 400 граммов майонеза.
Приготовление:
- Тщательно помойте овощи, почистите от кожуры. Картофель разрежьте пополам, если морковь большого размера – тоже разрежьте на крупные куски.
- Отварите овощи в подсоленной воде до готовности (20 – 30 минут).
- Лук почистите от шелухи, нарежьте мелкими кубиками. Отварите куриные яйца в подсоленной кипящей воде 8 – 9 минут.
- Свежие огурцы можно очистить от кожуры по желанию. Нарежьте их средними кубиками.
- Предварительно отварите куриную грудку в подсоленной воде (20 – 35 минут). Немного охладите мясо и нарежьте кусочками. Нарежьте яйца произвольными кубиками.
- Смешайте все ингредиенты в глубокой салатнице. Охладите отваренные до готовности овощи и нарежьте их кубиками.
- Перемешайте их и сдобрите черным молотым перцем.
- Заправьте оливье майонезом и тщательно перемешайте салат.
Приятного аппетита!
Салат с крабовыми палочками
- Время 30 минут
- Порции: 6
Салат крабовый / Фото 1000 меню
– 200 граммов крабовых палочек;
– 6 отварных куриных яиц;
– 1 свежий огурец;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– ½ репчатого лука или пучок свежей зеленой;
– 4 столовые ложки майонеза;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Заранее отварите куриные яйца (8 минут). Почистите от скорлупы и нарежьте кубиком.
- Также нарежьте крабовые палочки и огурец.
- Если вы выбрали репчатый лук, нарежьте его мелким кубиком, если зеленый – кольцами.
- Смешайте все ингредиенты в салатнице, заправьте майонезом и черным перцем.
- Тщательно перемешайте и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Салат шуба с селедкой
- Время 40 минут
- Порции: 6
Салат шуба / Фото Фреш
– 2 штуки отварной свеклы;
– 4 штуки отварного картофеля;
– 2 штуки отварной моркови;
– 4-5 отварных куриных яиц;
– 300 граммов сельди;
– 1 репчатая луковица;
– 4 столовые ложки майонеза.
Приготовление:
- Предварительно отваренные и очищенные овощи натрите в отдельные блюдца.
- На дно салатницы выложите кусочки сельди.
- Нарежьте кружочками лук и посыпьте рыбу.
- Поверх выложите слой картофеля, смажьте майонезом. Потом:
- слой моркови;
- слой майонеза;
- слой свеклы;
- слой майонеза;
- слой яиц.
- Накройте салат слоем пищевой пленки и отправьте в холодильник, чтобы он настоялся 30 минут.
Приятного аппетита!
Салат мимоза
- Время 30 минут
- Порции: 4 – 6
Салат мимоза / Фото Зіра
– 250 граммов консервированной рыбы (тунец, сардины);
– 3 штуки отварного картофеля;
– 5 штук отварных куриных яиц;
– 2 средние отварные моркови;
– ½ репчатого лука;
– 4 столовые ложки майонеза.
Приготовление:
- Заранее отварите овощи, яйца.
- Нарежьте лук мелкими кубиками и залейте на несколько минут кипятком, чтобы избавиться от не желаемой горчинки. Процедите ее и переложите на блюдце.
- Натрите овощи на грубой терке. Рыбу разомните вилкой.
- Выложите ингредиенты в салатницу слоями:
- картофель;
- майонез;
- рыба;
- майонез;
- лук;
- майонез;
- морковь;
- майонез;
- яйца.
- Накройте готовый салат слоем пищевой пленки и оставьте настояться 20 – 30 минут.
Приятного аппетита!
Куриный салат с чипсами
- Время 25 минут
- Порции: 4 – 6
Салат с чипсами / Фото Кухар
– 300 граммов ветчины;
– 200 граммов твердого сыра;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 1 пачка чипсов;
– ½ фиолетового лука;
– 4 сладкие перцы капи или 2 болгарских перца;
– 200 граммов майонеза.
Приготовление:
- Нарежьте ветчину, перцы, лук и твердый сыр средними кубиками.
- Смешайте их в глубокой салатнице.
- Слейте воду из консервированной кукурузы и добавьте ее к остальным ингредиентам.
- Заправьте салат майонезом и перемешайте.
- Если вы будете сразу подавать салат к столу, добавьте чипсы и перемешайте. Если вы готовите заблаговременно – добавьте их перед подачей к столу, чтобы они не размякли.
Салат с чипсами готов. Приятного аппетита!
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