Салаты на Китайский Новый Год 2023: простые домашние рецепты

Чтобы удачно встретить Китайский Новый Год 2023, который в этом году отмечают с 21 на 22 января, предлагаем приготовить вкусные салаты.

Мы выбрали три рецепта бюджетных и одновременно вкусных салатов, на приготовление которых вам нужно всего 30 минут.

Читайте также Три творожные закуски на Китайский Новый Год 2023

Они легки в приготовлении, домашние и понравятся буквально всем: с крабовыми палочками, без мяса только с овощами и курицей и виноградом. Выбирайте тот, который больше всего понравился, или готовьте все три.

Салат с крабовыми палочками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 200 граммов крабовых палочек;– 250 граммов консервированной кукурузы;– 3 отварных куриных яйца;– 2 огурца;– 100 граммов отварного риса;– 1 репчатый лук;– соль;– черный молотый перец;– майонез.

Приготовление:

Крабовые палочки, огурцы, яйца и лук нарезаем произвольными кусочками и перекладываем в миску.



Салат с крабовыми палочками / Фото из личного архива Юлии Симончук

Добавляем сюда кукурузу, предварительно вареный рис, майонез, соль, перец и перемешиваем.

Приятного тебе аппетита!

Салат с шампиньонами и зеленым горошком

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 250 – 300 граммов шампиньонов;– 1 репчатый лук;– 1 морковь;– 100 граммов консервированного зеленого горошка;– 2 – 3 столовые ложки майонеза;– 3 – 4 столовых ложки масла;– зелень;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Лук мелко нарезаем кубиками, морковь натираем на терку и смешиваем их. Обжариваем на сковороде с растительным маслом.

Отдельно обжариваем мелко нарезанные грибы до готовности. Сцеживаем лишнее масло, если таковое будет.



Салат овощной / Фото из личного архива Юлии Симончук

Смешиваем обжаренную морковь с луком, грибами, добавляем горошек, майонез и перемешиваем.

Сдабриваем специями, добавляем мелко нарезанную зелень. Лучше всего вымешивать салат за несколько минут перед подачей и еще перед этим охладить в холодильнике.

Приятного тебе аппетита!

Салат с виноградом и курицей

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 1 отварное куриное филе;– 100 граммов сыра фета или брынзы;– 3 отварных куриных яйца;– 1 сладкий перец;– 150 – 200 граммов винограда;– майонез;– соль;– черный молотый перец;– зелень.

Приготовление:

Отварное куриное мясо нарезаем небольшими кусками. Так же яйца, сладкий перец, творог.



Салат с виноградом и курицей / Фото из личного архива Юлии Симончук

Виноград разрезаем пополам, если велик.

Все смешиваем, добавляем майонез со специями и заправляем салат.

Вкушаем!