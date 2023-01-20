Салаты на Китайский Новый Год 2023: простые домашние рецепты
Источник:Юлия Симончук
Чтобы удачно встретить Китайский Новый Год 2023, который в этом году отмечают с 21 на 22 января, предлагаем приготовить вкусные салаты.
Мы выбрали три рецепта бюджетных и одновременно вкусных салатов, на приготовление которых вам нужно всего 30 минут.
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Они легки в приготовлении, домашние и понравятся буквально всем: с крабовыми палочками, без мяса только с овощами и курицей и виноградом. Выбирайте тот, который больше всего понравился, или готовьте все три.
Салат с крабовыми палочками
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 200 граммов крабовых палочек;
– 250 граммов консервированной кукурузы;
– 3 отварных куриных яйца;
– 2 огурца;
– 100 граммов отварного риса;
– 1 репчатый лук;
– соль;
– черный молотый перец;
– майонез.
Приготовление:
- Крабовые палочки, огурцы, яйца и лук нарезаем произвольными кусочками и перекладываем в миску.
Салат с крабовыми палочками / Фото из личного архива Юлии Симончук
- Добавляем сюда кукурузу, предварительно вареный рис, майонез, соль, перец и перемешиваем.
Приятного тебе аппетита!
Салат с шампиньонами и зеленым горошком
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 250 – 300 граммов шампиньонов;
– 1 репчатый лук;
– 1 морковь;
– 100 граммов консервированного зеленого горошка;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза;
– 3 – 4 столовых ложки масла;
– зелень;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Лук мелко нарезаем кубиками, морковь натираем на терку и смешиваем их. Обжариваем на сковороде с растительным маслом.
- Отдельно обжариваем мелко нарезанные грибы до готовности. Сцеживаем лишнее масло, если таковое будет.
Салат овощной / Фото из личного архива Юлии Симончук
- Смешиваем обжаренную морковь с луком, грибами, добавляем горошек, майонез и перемешиваем.
- Сдабриваем специями, добавляем мелко нарезанную зелень. Лучше всего вымешивать салат за несколько минут перед подачей и еще перед этим охладить в холодильнике.
Приятного тебе аппетита!
Салат с виноградом и курицей
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 1 отварное куриное филе;
– 100 граммов сыра фета или брынзы;
– 3 отварных куриных яйца;
– 1 сладкий перец;
– 150 – 200 граммов винограда;
– майонез;
– соль;
– черный молотый перец;
– зелень.
Приготовление:
- Отварное куриное мясо нарезаем небольшими кусками. Так же яйца, сладкий перец, творог.
Салат с виноградом и курицей / Фото из личного архива Юлии Симончук
- Виноград разрезаем пополам, если велик.
- Все смешиваем, добавляем майонез со специями и заправляем салат.
Вкушаем!