Ми дібрали три рецепти бюджетних та водночас смачних салатів, на приготування яких вам потрібно всього 30 хвилин.

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Вони легкі у приготуванні, домашні та сподобаються буквально всім: з крабовими паличками, без м'яса тільки з овочами та з куркою і виноградом. Обирайте той, який сподобався найбільше, або готуйте усі три.

Салат з крабовими паличками

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Крабові палички, огірки, яйця і цибулю нарізаємо довільними шматочками і перекладаємо в миску.


Салат з крабовими паличками / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

  • Додаємо сюди кукурудзу, заздалегідь варений рис, майонез, сіль, перець і перемішуємо.

Смачного!

Салат з печерицями і зеленим горошком

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Цибулю дрібно нарізаємо кубиками, моркву натираємо на тертку і змішуємо їх. Обсмажуємо на сковорідці з олією.
  • Окремо обсмажуємо дрібно нарізані гриби до готовності. Зціджуємо зайву олію, якщо така буде.


Салат овочевий / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

  • Змішуємо обсмажену моркву з цибулею, гриби, додаємо горошок, майонез та перемішуємо.
  • Присмачуємо спеціями, додаємо дрібно нарізану зелень. Найкраще вимішувати салат за кілька хвилин перед подачею, і ще перед цим охолодити в холодильнику.

Смачного!

Салат з виноградом та куркою

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Відварене куряче м'ясо нарізаємо невеликими шматками. Так само яйця, солодкий перець, сир.


Салат з виноградом і куркою / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

  • Виноград розрізаємо навпіл, якщо великий.
  • Все змішуємо, додаємо майонез зі спеціями і заправляємо салат.

Смакуємо!