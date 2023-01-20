Ми дібрали три рецепти бюджетних та водночас смачних салатів, на приготування яких вам потрібно всього 30 хвилин.

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Вони легкі у приготуванні, домашні та сподобаються буквально всім: з крабовими паличками, без м'яса тільки з овочами та з куркою і виноградом. Обирайте той, який сподобався найбільше, або готуйте усі три.

Салат з крабовими паличками

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 250 грамів консервованої кукурудзи;

– 3 відварених курячих яйця;

– 2 огірки;

– 100 грамів відвареного рису;

– 1 ріпчаста цибуля;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– майонез.

Приготування:

Крабові палички, огірки, яйця і цибулю нарізаємо довільними шматочками і перекладаємо в миску.



Салат з крабовими паличками / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

Додаємо сюди кукурудзу, заздалегідь варений рис, майонез, сіль, перець і перемішуємо.

Смачного!

Салат з печерицями і зеленим горошком

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 250 – 300 грамів печериць;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 1 морква;

– 100 грамів консервованого зеленого горошку;

– 2 – 3 столові ложки майонезу;

– 3 – 4 столові ложки олії;

– зелень;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Цибулю дрібно нарізаємо кубиками, моркву натираємо на тертку і змішуємо їх. Обсмажуємо на сковорідці з олією.

Окремо обсмажуємо дрібно нарізані гриби до готовності. Зціджуємо зайву олію, якщо така буде.



Салат овочевий / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

Змішуємо обсмажену моркву з цибулею, гриби, додаємо горошок, майонез та перемішуємо.

Присмачуємо спеціями, додаємо дрібно нарізану зелень. Найкраще вимішувати салат за кілька хвилин перед подачею, і ще перед цим охолодити в холодильнику.

Смачного!

Салат з виноградом та куркою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 відварене куряче філе;

– 100 грамів сиру фета або бринзи;

– 3 відварених курячих яйця;

– 1 солодкий перець;

– 150 – 200 грамів винограду;

– майонез;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– зелень.

Приготування:

Відварене куряче м'ясо нарізаємо невеликими шматками. Так само яйця, солодкий перець, сир.



Салат з виноградом і куркою / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

Виноград розрізаємо навпіл, якщо великий.

Все змішуємо, додаємо майонез зі спеціями і заправляємо салат.

Смакуємо!