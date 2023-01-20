Ми дібрали три рецепти бюджетних та водночас смачних салатів, на приготування яких вам потрібно всього 30 хвилин.
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Вони легкі у приготуванні, домашні та сподобаються буквально всім: з крабовими паличками, без м'яса тільки з овочами та з куркою і виноградом. Обирайте той, який сподобався найбільше, або готуйте усі три.
Салат з крабовими паличками
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Крабові палички, огірки, яйця і цибулю нарізаємо довільними шматочками і перекладаємо в миску.
Салат з крабовими паличками / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук
- Додаємо сюди кукурудзу, заздалегідь варений рис, майонез, сіль, перець і перемішуємо.
Смачного!
Салат з печерицями і зеленим горошком
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Цибулю дрібно нарізаємо кубиками, моркву натираємо на тертку і змішуємо їх. Обсмажуємо на сковорідці з олією.
- Окремо обсмажуємо дрібно нарізані гриби до готовності. Зціджуємо зайву олію, якщо така буде.
Салат овочевий / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук
- Змішуємо обсмажену моркву з цибулею, гриби, додаємо горошок, майонез та перемішуємо.
- Присмачуємо спеціями, додаємо дрібно нарізану зелень. Найкраще вимішувати салат за кілька хвилин перед подачею, і ще перед цим охолодити в холодильнику.
Смачного!
Салат з виноградом та куркою
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Відварене куряче м'ясо нарізаємо невеликими шматками. Так само яйця, солодкий перець, сир.
Салат з виноградом і куркою / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук
- Виноград розрізаємо навпіл, якщо великий.
- Все змішуємо, додаємо майонез зі спеціями і заправляємо салат.
Смакуємо!