Китайский Новый год – прекрасная возможность собраться всей семьей, друзьями и устроить веселый праздник. SmachnoNews подготовили для вас несколько рецептов вкусных салатов с мясом, рыбой и овощами к праздничному столу.

12 февраля 2021 года по китайскому календарю празднуют Новый год. В этом году покровителем будет – Белый Металлический Бык.

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Обычно в этот день готовят традиционное блюдо китайской кухни – салат "Ю-шэн" (Yu Sheng). Салат успеха и благополучия. Тот, кто попробует его во время празднования будет счастливым и успешным в течение всего года.

Салат готовят из разных 30 ингредиентов, но необязательных, каждый выбирает на свой вкус, ю-шэн – способ подачи салата, который подают в форме небольшой горы.

Традиционно в его состав добавляют рыбу – деньги, морковь – символ успеха, арахис – золото.

При подаче все гости берут палочки и перемешивают вместе салат, приговаривая при этом – "Ло хей!" – всем желают удачи в Новом году.

Салат Ю-шэн

Ингредиенты:

- 300 граммов свежей семги;

- 1 грейпфрут;

- 1 авокадо;

- 1 сладкий красный перец;

- 1 морковь;

- 1 свежий огурец;

- 1/4 стакана сладкого маринованного имбиря;

- 2 столовые ложки кунжута;

- 1/4 столовой ложки жареного арахиса;

- 1/2 пучка зеленого лука.



Ингредиенты для соуса:

- 1 чайная ложка лимонного сока

- 3-4 столовые ложки оливкового масла;

- 1/2 чайная ложка перца

- 3 столовые ложки сливового вина.

Салат Ю-шэн/Фото wikimedia.org

Для приготовления салата помойте авокадо, очистите от косточки, нарежьте соломкой. Морковь, сладкий перец, огурец помойте, очистите от кожуры, нарежьте соломкой. Грейпфрут помойте, почистите от кожуры, белых перегородок, разделите каждый ломтик на четыре части. Кунжут и арахис выложите на сухую сковороду, обжарьте несколько минут. Арахис измельчите ножом. Рыбу нарежьте ломтиками. Помойте зеленый лук, измельчите ножом. Для приготовления соуса в миске соедините оливковое масло с соком лимона, добавьте вино, перец, перемешайте. Выложите на тарелку авокадо, морковь, сладкий перец, огурец горкой, грейпфрут, в центр выложите имбирь и рыбу, полейте соусом, сверху выложите кунжут с арахисом, зеленый лук.

Рецепт салата с креветками

Ингредиенты:

- 250 граммов замороженных очищенных креветок;

- 3-5 томатов черри;

- 1/2 шт. острого перца;

- 1 луковица;

- 1 морковь;

- лайм;

- петрушка;

- соль.

Ингредиенты для заправки:

- 4 столовые ложки кунжутного масла;

- 1 столовая ложка лимонного сока

- 1 чайная ложка меда;

- 2 столовые ложки белого кунжута.

Салат з креветками/ Фото freepik.com

Для приготовления салата заранее разморозьте креветки, отварите в кипятке в течение 3-5 минут. Помойте, почистите морковь, нарежьте кубиками. Лук очистите, нарежьте полукольцами. Петрушку помойте, измельчите ножом. Острый перец помойте, нарежьте ломтиками. В миске соедините цедру с кунжутным маслом, добавьте сок лимона, мед, перемешайте. В миску выложите креветки, лук, морковь, добавьте соль, измельченный лук, перемешайте, смажьте соусом. Выложите на тарелку, задекорируйте листьями петрушки и томатами.



Теплый салат с мясом и овощами

Ингредиенты:

- 200 граммов телятины;

- 1 сладкий перец;

- 1 лук;

- листья салата;

- оливковое масло,

- красный сладкий молотый перец;

- кориандр;

- томаты черри;

- 2 столовые ложки соевого соуса;

- петрушка.

Салат с мясом и овощами / Фото pexels.com