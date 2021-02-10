Праздничные салаты на Китайский Новый Год 2021: рецепты на любой вкус
Китайский Новый год – прекрасная возможность собраться всей семьей, друзьями и устроить веселый праздник. SmachnoNews подготовили для вас несколько рецептов вкусных салатов с мясом, рыбой и овощами к праздничному столу.
12 февраля 2021 года по китайскому календарю празднуют Новый год. В этом году покровителем будет – Белый Металлический Бык.
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Обычно в этот день готовят традиционное блюдо китайской кухни – салат "Ю-шэн" (Yu Sheng). Салат успеха и благополучия. Тот, кто попробует его во время празднования будет счастливым и успешным в течение всего года.
Салат готовят из разных 30 ингредиентов, но необязательных, каждый выбирает на свой вкус, ю-шэн – способ подачи салата, который подают в форме небольшой горы.
Традиционно в его состав добавляют рыбу – деньги, морковь – символ успеха, арахис – золото.
При подаче все гости берут палочки и перемешивают вместе салат, приговаривая при этом – "Ло хей!" – всем желают удачи в Новом году.
Салат Ю-шэн
Салат Ю-шэн/Фото wikimedia.org
- Для приготовления салата помойте авокадо, очистите от косточки, нарежьте соломкой.
- Морковь, сладкий перец, огурец помойте, очистите от кожуры, нарежьте соломкой.
- Грейпфрут помойте, почистите от кожуры, белых перегородок, разделите каждый ломтик на четыре части.
- Кунжут и арахис выложите на сухую сковороду, обжарьте несколько минут. Арахис измельчите ножом.
- Рыбу нарежьте ломтиками. Помойте зеленый лук, измельчите ножом.
- Для приготовления соуса в миске соедините оливковое масло с соком лимона, добавьте вино, перец, перемешайте.
- Выложите на тарелку авокадо, морковь, сладкий перец, огурец горкой, грейпфрут, в центр выложите имбирь и рыбу, полейте соусом, сверху выложите кунжут с арахисом, зеленый лук.
Рецепт салата с креветками
Салат з креветками/ Фото freepik.com
- Для приготовления салата заранее разморозьте креветки, отварите в кипятке в течение 3-5 минут.
- Помойте, почистите морковь, нарежьте кубиками.
- Лук очистите, нарежьте полукольцами. Петрушку помойте, измельчите ножом.
- Острый перец помойте, нарежьте ломтиками.
- В миске соедините цедру с кунжутным маслом, добавьте сок лимона, мед, перемешайте.
- В миску выложите креветки, лук, морковь, добавьте соль, измельченный лук, перемешайте, смажьте соусом.
- Выложите на тарелку, задекорируйте листьями петрушки и томатами.
Теплый салат с мясом и овощами
Салат с мясом и овощами / Фото pexels.com
- Мясо тщательно помойте, вытрите бумажным полотенцем, нарежьте ломтиками. Обжарьте на сковороде с оливковым маслом в течение пяти минут до появления золотой корочки.
- Листья салата нарежьте ножом.
- Сладкий перец помойте, почистите от косточек, нарежьте соломкой.
- Лук, чеснок почистите от шелухи, лук нарежьте полукольцами. Чеснок выдавите с помощью пресса.
- Помойте петрушку, измельчите ножом.
- В миску выложите мясо, листья салата сладкий перец, лук, чеснок, добавьте кориандр, щепотку красного сладкого перца, сбрызните соусом, перемешайте салат. Перед подачей задекорируйте измельченной петрушкой, помидорами. Приятного аппетита!
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