Китайський Новий рік – чудова нагода зібратися всією родиною, друзями та влаштувати веселе свято. SmachnoNews підготували для вас декілька рецептів смачних салатів з м'ясом, рибою та овочами до святкового столу.

12 лютого 2021 року за китайським календарем святкують Новий рік. Цьогоріч покровителем буде – Білий Металевий Бик.

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Зазвичай у цей день готують традиційну страву китайської кухні – салат "Ю-шен" (Yu Sheng).

Салат успіху і добробуту. Той, хто скуштує його під час святкування буде щасливим і успішним протягом усього року.

Салат готують з різних 30 інгредієнтів, але необов'язкових, кожен обирає на свій смак, ю-шен – спосіб подачі салату, який викладають у формі невеликої гори. Традиційно до його складу додають рибу - гроші, моркву - символ успіху, арахіс - золото.

При подачі всі гості беруть палички і перемішують разом салат, примовляючи при цьому – "Ло хей!" – бажають успіхів в Новому році.

Салат Ю-шен

Інгредієнти:

– 300 грамів свіжої сьомги;

– 1 грейпфрут;

– 1 авокадо;

– 1 солодкий червоний перець;

– 1 морква;

– 1 свіжий огірок;

– 1/4 склянки солодкого маринованого імбиру;

– 2 столові ложки кунжуту;

– 1/4 столової ложки смаженого арахісу;

– 1/2 пучка зеленої цибулі.

Інгредієнти для соусу:

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 3-4 столові ложки оливкової олії;

– 1/2 чайна ложка перцю;

– 3 столові ложки сливового вина.

Салат Ю-шен/ Фото wikimedia.org

Для приготування салату помийте авокадо, почистіть від кісточки, наріжте соломкою. Моркву, солодкий перець, огірок помийте, почистіть від шкірки, наріжте соломкою. Грейпфрут помийте, почистіть від шкірки, білих перегородок, розділіть кожну скибочку на чотири частини. Кунжут і арахіс викладіть на суху пательню, обсмажте декілька хвилин. Арахіс подрібніть ножем. Рибу наріжте скибочками. Помийте зелену цибулю, подрібніть ножем. Для приготування соусу у мисці з'єднайте оливкову олію з соком лимона, додайте вино, перець, перемішайте. Викладіть на тарілку авокадо, моркву, солодкий перець, огірок гіркою, грейпфрут, у центр викладіть імбир і рибу, полийте соусом, зверху викладіть кунжут з арахісом, зелену цибулю.

Рецепт салату з креветками

Інгредієнти:

– 250 грамів заморожених очищених креветок;

– 3-5 томатів чері;

– 1/2 шт. гострого перцю

– цибуля;

– 1 морква;

– лайм;

– петрушка;

– сіль.

Інгредієнти для заправки:

– 4 столові ложки кунжутного масла;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 чайна ложка меду.

Салат з креветками/ Фото freepik.com

Для приготування салату заздалегідь розморозити креветки, відваріть в окропі протягом 3-5 хвилин. Помийте, почистіть моркву, наріжте кубиками. Лук очистити, нарізати півкільцями. Петрушку помийте, подрібніть ножем. Гострий перець помийте, наріжте скибочками. У мисці з'єднайте цедру з кунжутним маслом, додайте сік лимона, мед, перемішайте. У миску викладіть креветки, цибулю, моркву, додайте сіль, подрібнену цибулю, перемішайте, змажте соусом. Викладіть на тарілку, задекоровуйте листям петрушки.

Теплий салат з м'ясом і овочами

Інгредієнти:

– 200 грамів телятини;

– 1 солодкий перець;

– 1 цибуля;

– листя салату;

– оливкова олія;

– червоний солодкий мелений перець;

– коріандр;

– томати чері;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– петрушка.

Салат з м'ясом і овочами/ Фото pexels.com