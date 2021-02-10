Святкові салати на Китайський Новий Рік 2021: рецепти на будь-який смак
Китайський Новий рік – чудова нагода зібратися всією родиною, друзями та влаштувати веселе свято. SmachnoNews підготували для вас декілька рецептів смачних салатів з м'ясом, рибою та овочами до святкового столу.
12 лютого 2021 року за китайським календарем святкують Новий рік. Цьогоріч покровителем буде – Білий Металевий Бик.
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Зазвичай у цей день готують традиційну страву китайської кухні – салат "Ю-шен" (Yu Sheng).
Салат успіху і добробуту. Той, хто скуштує його під час святкування буде щасливим і успішним протягом усього року.
Салат готують з різних 30 інгредієнтів, але необов'язкових, кожен обирає на свій смак, ю-шен – спосіб подачі салату, який викладають у формі невеликої гори. Традиційно до його складу додають рибу - гроші, моркву - символ успіху, арахіс - золото.
При подачі всі гості беруть палички і перемішують разом салат, примовляючи при цьому – "Ло хей!" – бажають успіхів в Новому році.
Салат Ю-шен
Салат Ю-шен/ Фото wikimedia.org
- Для приготування салату помийте авокадо, почистіть від кісточки, наріжте соломкою.
- Моркву, солодкий перець, огірок помийте, почистіть від шкірки, наріжте соломкою.
- Грейпфрут помийте, почистіть від шкірки, білих перегородок, розділіть кожну скибочку на чотири частини.
- Кунжут і арахіс викладіть на суху пательню, обсмажте декілька хвилин. Арахіс подрібніть ножем.
- Рибу наріжте скибочками. Помийте зелену цибулю, подрібніть ножем.
- Для приготування соусу у мисці з'єднайте оливкову олію з соком лимона, додайте вино, перець, перемішайте.
- Викладіть на тарілку авокадо, моркву, солодкий перець, огірок гіркою, грейпфрут, у центр викладіть імбир і рибу, полийте соусом, зверху викладіть кунжут з арахісом, зелену цибулю.
Рецепт салату з креветками
Салат з креветками/ Фото freepik.com
- Для приготування салату заздалегідь розморозити креветки, відваріть в окропі протягом 3-5 хвилин.
- Помийте, почистіть моркву, наріжте кубиками.
- Лук очистити, нарізати півкільцями. Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- Гострий перець помийте, наріжте скибочками.
- У мисці з'єднайте цедру з кунжутним маслом, додайте сік лимона, мед, перемішайте.
- У миску викладіть креветки, цибулю, моркву, додайте сіль, подрібнену цибулю, перемішайте, змажте соусом.
- Викладіть на тарілку, задекоровуйте листям петрушки.
Теплий салат з м'ясом і овочами
Салат з м'ясом і овочами/ Фото pexels.com
- М’ясо ретельно помийте, витріть паперовим рушником, наріжте скибочками. Обсмажте на пательні з оливковою олією протягом п'яти хвилин до появи золотої скоринки.
- Листя салату подрібніть ножем.
- Солодкий перець помийте, почистіть від кісточок, наріжте соломкою.
- Цибулю, часник почистіть від лушпиння, цибулю наріжте напівкільцями. Часник вичавіть за допомогою пресу.
- Помийте петрушку, подрібніть ножем.
- У миску викладіть м'ясо, листя салату солодкий перець, цибулю, часник, додайте коріандр, дрібку червоного солодкого перцю, збризніть соусом, перемішайте салат. Перед подачею задекоруйте подрібненою петрушкою, томатами. Смачного!
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