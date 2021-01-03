Евгений Клопотенко предлагает приготовить вкусные овощные салаты, которые прекрасно дополнят мясные или рыбные блюда на вашем столе.

Евгений Клопотенко опубликовал рецепты вкусных овощных салатов на официальном сайте. Такие легкие овощные салаты: с печенью трески, карпаччо из свеклы, салат с сельдереем – понравятся всем.

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Салат с печенью трески

Салат с печенью трески

Ингредиенты:

– 1 банка печени трески;

– 200 г томатов черри;

– 2–3 яйца;

– 100 г оливок (без косточки);

– 1 пучок листьев салата;

–½ шт. лимон (сок);

– 2 ст. л. оливкового масла;

– соль, перец.

Помойте помидоры черри, нарежьте пополам. Отварите яйца, почистите от скорлупы, нарежьте ломтиками. Тщательно помойте листья салата, обсушите бумажным полотенцем, порвите салат руками. Печень трески нарежьте ломтиками. Оливки нарежьте пополам. В миске смешайте листья салата, добавьте яйца, печень трески, оливки, томаты, сбрызните соком половины лимона, добавьте соль, перец, оливковое масло.

Карпаччо из свеклы с овощами

Карпаччо из свеклы

Ингредиенты:

–2 свеклы;

–2 картофеля;

–2 моркови;

– 1 лук;

– 1 соленый огурец;

– 2 ст. л сок лимона;

– 1 ст. л подсолнечного масла;

– 2–3 ст. л оливкового масла;

–1 ч. л горчицы;

–1/3 ч. л хлопья перца чили;

– соль, перец.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Тщательно помойте свеклу. картофель, морковь, обсушите бумажным полотенцем, сбрызните подсолнечным маслом, оберните в фольгу и отправьте запекаться в духовке в течение 1 часа. Холодные овощи очистите от кожуры. Морковь, картофель, лук, огурец нарежьте кубиками. В миске смешайте все овощи. Для приготовления соуса смешайте сок половины лимона, оливкового масла, горчицы, добавьте перец, соль, перец чили. Перемешайте все венчиком до образования однородной констинтенции. Свеклу нарежьте кружочками, выложите на тарелку, выложите салат, смажьте соусом.

Салат с сельдереем

Салат с сельдереем

Ингредиенты:

– 100 г моркови;

– 100 г корень сельдерея;

– 100 г яблок;

– 30 мл оливкового масла;

– 20 мл лимонный сок;

– 1 ч. л горчицы;

– соль.