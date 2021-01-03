Євген Клопотенко пропонує приготувати смачні овочеві салати, які чудово доповнять м'ясні або рибні страви на вашому столі.

Євген Клопотенко опублікував рецепти смачних овочевих салатів на офіційному сайті. Такі легі овочеві салати: з печінкою тріски, карпаччо з буряка, салат з селерою – будуть до вподоби усім.

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Салат з печінкою тріски

Салат з печінкою тріски

Інгредієнти:

—1 банка печінки тріски;

—200 г томатів чері;

—2-3 яйця;

—100 г оливок (без кісточки);

—1 пучок листя салату;

—½ шт. лимон (сік);

—2 ст. л. оливкова олія;

— сіль, перець.

Помийте томати чері, наріжте навпіл. Відваріть яйця, почистіть від шкаралупи, наріжте скибочками. Ретельно помийте листя салату, обсушіть паперовим рушником, порвіть салат руками. Печінку тріски наріжте скибочками. Оливки наріжте навпіл. У мисці змішайте листя салату, додайте яйця, печінку тріски, оливки, томати, скропіть соком половини лимона, додайте сіль, перець, оливкової олії.

Карпаччо з буряка з овочами

Карпаччо з буряка

Інгредієнти:

—2 буряка;

—2 картоплі;

—2 моркви;

—1 цибуля;

—1 солоний огірок;

—2 ст. л сік лимона;

—1 ст. л соняшникової олії;

—2-3 ст. л оливкової олії;

—1 ч. л гірчиці;

—1/3 ч. л пластівці перцю чилі;

— сіль, перець.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Ретельно помийте буряк, картоплю, моркву, обсушіть паперовим рушником, скропіть соняшниковою олією, обгорніть у фольгу і відправте запікатись у духовці протягом 1 години. Холодні овочі почистіть від шкірки. Моркву, картоплю, цибулю, огірок наріжте кубиками. У мисці змішайте усі овочі. Для приготування соусу змішайте сік половини лимона з оливковою олією, додайте гірчиці, перець, сіль, перець чилі. Перемішайте все вінчиком до утворення однорідної констинтенції. Буряк наріжте кружечками, викладіть на тарілку, викладіть салат, змастіть соусом.

Салат з селерою

Салат з селерою

Інгредієнти:

— 100 г моркви;

— 100 г корінь селери;

— 100 г яблук;

— 30 мл оливкової олії;

— 20 мл лимонний сік;

— 1 ч. л гірчиці;

— сіль.