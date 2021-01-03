Овочеві салати від Євгена Клопотенка: домашні рецепти
Євген Клопотенко пропонує приготувати смачні овочеві салати, які чудово доповнять м'ясні або рибні страви на вашому столі.
Євген Клопотенко опублікував рецепти смачних овочевих салатів на офіційному сайті. Такі легі овочеві салати: з печінкою тріски, карпаччо з буряка, салат з селерою – будуть до вподоби усім.
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Салат з печінкою тріски
Салат з печінкою тріски
- Помийте томати чері, наріжте навпіл.
- Відваріть яйця, почистіть від шкаралупи, наріжте скибочками.
- Ретельно помийте листя салату, обсушіть паперовим рушником, порвіть салат руками.
- Печінку тріски наріжте скибочками. Оливки наріжте навпіл.
- У мисці змішайте листя салату, додайте яйця, печінку тріски, оливки, томати, скропіть соком половини лимона, додайте сіль, перець, оливкової олії.
Карпаччо з буряка з овочами
Карпаччо з буряка
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Ретельно помийте буряк, картоплю, моркву, обсушіть паперовим рушником, скропіть соняшниковою олією, обгорніть у фольгу і відправте запікатись у духовці протягом 1 години.
- Холодні овочі почистіть від шкірки. Моркву, картоплю, цибулю, огірок наріжте кубиками. У мисці змішайте усі овочі.
- Для приготування соусу змішайте сік половини лимона з оливковою олією, додайте гірчиці, перець, сіль, перець чилі. Перемішайте все вінчиком до утворення однорідної констинтенції.
- Буряк наріжте кружечками, викладіть на тарілку, викладіть салат, змастіть соусом.
Салат з селерою
Салат з селерою
- Ретельно помийте моркву, селеру, яблука, почистіть від шкірки, наріжте соломкою.
- Для приготування соусу змішайте оливкову олію, додайте лимонний сік, гірчицю, перемішайте. Викладіть салат на тарілку, змастіть соусом. Смачного!
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