24 Канал предлагает сделать легкие в приготовлении салаты, которые понравятся буквально всем. Выбирайте, какой больше по вкусу, или готовьте все три.

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Салат с шампиньонами и зеленым горошком

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  • Лук нарежьте мелким кубиком, а морковь натрите. Обжарьте овощи на сковороде с растительным маслом.
  • Отдельно обжарьте мелко нарезанные грибы. Сцедите лишнее масло в случае необходимости.
  • Смешайте обжаренные овощи, грибы и горошек. Заправьте майонезом и перемешайте.
  • Добавьте специи и мелко нарезанную зелень.

Салат с крабовыми палочками

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Крабовые палочки, огурцы, яйца и лук нашинкуйте произвольными кусочками и переложите в миску.
  2. Добавьте кукурузу, предварительно сваренный рис, майонез, соль, перец и перемешайте.

Салат с виноградом и курицей

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Отварное куриное мясо нашинкуйте небольшими кусками. То же сделайте с яйцами, сладким перцем и сыром.
  2. Виноград разрежьте пополам, если он большой.
  3. Все смешайте, добавьте майонез со специями и снова перемешайте.

Приятного аппетита!