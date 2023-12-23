24 Канал предлагает сделать легкие в приготовлении салаты, которые понравятся буквально всем. Выбирайте, какой больше по вкусу, или готовьте все три.
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Салат с шампиньонами и зеленым горошком
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Лук нарежьте мелким кубиком, а морковь натрите. Обжарьте овощи на сковороде с растительным маслом.
- Отдельно обжарьте мелко нарезанные грибы. Сцедите лишнее масло в случае необходимости.
- Смешайте обжаренные овощи, грибы и горошек. Заправьте майонезом и перемешайте.
- Добавьте специи и мелко нарезанную зелень.
Салат с крабовыми палочками
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Крабовые палочки, огурцы, яйца и лук нашинкуйте произвольными кусочками и переложите в миску.
- Добавьте кукурузу, предварительно сваренный рис, майонез, соль, перец и перемешайте.
Салат с виноградом и курицей
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Отварное куриное мясо нашинкуйте небольшими кусками. То же сделайте с яйцами, сладким перцем и сыром.
- Виноград разрежьте пополам, если он большой.
- Все смешайте, добавьте майонез со специями и снова перемешайте.
Приятного аппетита!