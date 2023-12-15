Эти голубцы можно как тушить в кастрюле, чтобы они были более нежными и сочными, так и запекать, если вы любите более поджаренные блюда. Эктор предлагает использовать томатную пасту, но вы можете добавить еще и сметану для сливочного вкуса.

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Голубцы к праздничному столу – простой рецепт

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Отрежьте от кочана пекинки нижнюю часть. Проварите капусту 2 минуты в кипящей подсоленной воде.
  2. Грибы нарежьте маленькими кусочками и обжарьте на 20 миллилитрах растительного масла до румяности. Рис сварите до полуготовности.
  3. В фарш добавьте рис, грибы, посолите, поперчите и перемешайте.
  4. Капусту разберите на листья. Нижнюю часть немного отбейте. На каждый лист выложите замешанный фарш и сформируйте голубцы.
  5. Лук мелко нашинкуйте, морковь натрите и обжарьте на остальном масле до золотистого цвета.
  6. Зажарку распределите по дну кастрюли, а сверху выложите голубцы.
  7. Залейте все разбавленной с водой томатной пастой и тушите 15 минут. Готовое блюдо подавайте со сметаной