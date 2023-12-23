24 Канал пропонує зробити цьогоріч легкі у приготуванні салати, які сподобаються буквально всім. Обирайте, який найбільше до смаку, чи готуйте усі три.

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Салат з печерицями та зеленим горошком

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  • Цибулю наріжте дрібним кубиком, а моркву натріть. Обсмажте овочі на пательні з олією.
  • Окремо обсмажте дрібно нарізані гриби. Зцідіть зайву олію, якщо буде потреба.
  • Змішайте обсмажені овочі, гриби та горошок. Заправте майонезом та перемішайте.
  • Додайте спеції та дрібно нарізану зелень.

Салат з крабовими паличками

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Крабові палички, огірки, яйця і цибулю наріжте довільними шматочками та перекладіть в миску.
  2. Додайте кукурудзу, заздалегідь варений рис, майонез, сіль, перець і перемішайте.

Салат з виноградом та куркою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Відварене куряче м'ясо наріжте невеликими шматками. Те ж саме зробіть з яйцями, солодким перцем та сиром.
  2. Виноград розріжте навпіл, якщо він великий.
  3. Все змішайте, додайте майонез зі спеціями та знову перемішайте.

Смачного!