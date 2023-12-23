24 Канал пропонує зробити цьогоріч легкі у приготуванні салати, які сподобаються буквально всім. Обирайте, який найбільше до смаку, чи готуйте усі три.
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Салат з печерицями та зеленим горошком
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Цибулю наріжте дрібним кубиком, а моркву натріть. Обсмажте овочі на пательні з олією.
- Окремо обсмажте дрібно нарізані гриби. Зцідіть зайву олію, якщо буде потреба.
- Змішайте обсмажені овочі, гриби та горошок. Заправте майонезом та перемішайте.
- Додайте спеції та дрібно нарізану зелень.
Салат з крабовими паличками
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Крабові палички, огірки, яйця і цибулю наріжте довільними шматочками та перекладіть в миску.
- Додайте кукурудзу, заздалегідь варений рис, майонез, сіль, перець і перемішайте.
Салат з виноградом та куркою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Відварене куряче м'ясо наріжте невеликими шматками. Те ж саме зробіть з яйцями, солодким перцем та сиром.
- Виноград розріжте навпіл, якщо він великий.
- Все змішайте, додайте майонез зі спеціями та знову перемішайте.
Смачного!