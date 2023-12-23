24 Канал пропонує зробити цьогоріч легкі у приготуванні салати, які сподобаються буквально всім. Обирайте, який найбільше до смаку, чи готуйте усі три.

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Салат з печерицями та зеленим горошком

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 – 300 грамів печериць;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 100 грамів консервованого зеленого горошку;

– 2 – 3 столові ложки майонезу;

– 3 – 4 столові ложки олії;

– зелень, сіль, чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Цибулю наріжте дрібним кубиком, а моркву натріть. Обсмажте овочі на пательні з олією.

Окремо обсмажте дрібно нарізані гриби. Зцідіть зайву олію, якщо буде потреба.

Змішайте обсмажені овочі, гриби та горошок. Заправте майонезом та перемішайте.

Додайте спеції та дрібно нарізану зелень.

Салат з крабовими паличками

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 250 грамів консервованої кукурудзи;

– 3 відварені курячі яйця;

– 2 огірки;

– 100 грамів відвареного рису;

– 1 цибуля;

– сіль, чорний мелений перець, майонез до смаку.

Приготування:

Крабові палички, огірки, яйця і цибулю наріжте довільними шматочками та перекладіть в миску. Додайте кукурудзу, заздалегідь варений рис, майонез, сіль, перець і перемішайте.

Салат з виноградом та куркою

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 відварене куряче філе;

– 100 грамів фети або бринзи;

– 3 відварені курячі яйця;

– 1 солодкий перець;

– 150 – 200 грамів винограду;

– майонез, сіль, чорний мелений перець, зелень до смаку.

Приготування:

Відварене куряче м'ясо наріжте невеликими шматками. Те ж саме зробіть з яйцями, солодким перцем та сиром. Виноград розріжте навпіл, якщо він великий. Все змішайте, додайте майонез зі спеціями та знову перемішайте.

Смачного!

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