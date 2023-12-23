Гости будут умолять о рецепте: подборка королевских салатов к праздничному столу

Ни празднование не обходится без вкусных салатов. Рождество и Новый год не исключения.

24 Канал предлагает сделать легкие в приготовлении салаты, которые понравятся буквально всем. Выбирайте, какой больше по вкусу, или готовьте все три.

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Салат с шампиньонами и зеленым горошком

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

– 250 – 300 граммов шампиньонов;– 1 лук;– 1 морковь;– 100 граммов консервированного зеленого горошка;– 2 – 3 столовые ложки майонеза;– 3 – 4 столовых ложки масла;– зелень, соль, черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Лук нарежьте мелким кубиком, а морковь натрите. Обжарьте овощи на сковороде с растительным маслом.

Отдельно обжарьте мелко нарезанные грибы. Сцедите лишнее масло в случае необходимости.

Смешайте обжаренные овощи, грибы и горошек. Заправьте майонезом и перемешайте.

Добавьте специи и мелко нарезанную зелень.

Салат с крабовыми палочками

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

– 200 граммов крабовых палочек;– 250 граммов консервированной кукурузы;– 3 отварных куриных яйца;– 2 огурца;– 100 граммов отварного риса;– 1 лук;– соль, черный молотый перец, майонез по вкусу.

Приготовление:

Крабовые палочки, огурцы, яйца и лук нашинкуйте произвольными кусочками и переложите в миску. Добавьте кукурузу, предварительно сваренный рис, майонез, соль, перец и перемешайте.

Салат с виноградом и курицей

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

– 1 отварное куриное филе;– 100 граммов феты или брынзы;– 3 отварных куриных яйца;– 1 сладкий перец;– 150 – 200 граммов винограда;– майонез, соль, черный молотый перец, зелень по вкусу.

Приготовление:

Отварное куриное мясо нашинкуйте небольшими кусками. То же сделайте с яйцами, сладким перцем и сыром. Виноград разрежьте пополам, если он большой. Все смешайте, добавьте майонез со специями и снова перемешайте.

Приятного аппетита!