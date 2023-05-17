Приготовить халву своими руками – это то, что должна попробовать любая хозяйка. Результат ничем не будет уступать приобретенному в магазине продукту, но позволит и сэкономить, и насладиться плодами собственного мастерства.
Читайте также Начинаем сезон жареного мяса правильно: вкусные блюда из курятины, которые порадуют друзей
Рецепт домашней халвы
Время: 15 минут + несколько часов
Порций: 8
Приготовление:
- Кунжут хорошо обжариваем на сухой сковороде.
- Когда он будет готов – просто смешиваем его с медом.
- Берем форму, застилаем пергаментом, выливаем массу и оставляем остывать.
- Халва будет готова уже через несколько часов, особенно она смакует с кофе или чаем.