Приготувати халву своїми руками – це те, що повинна спробувати кожна господиня. Результат нічим не буде поступатися придбаному в магазині продукту, але дозволить і зекономити, і насолодитися плодами власної майстерності.
Читайте також Розпочинаємо сезон смаженого м'яса правильно: смачні страви з курятини, які потішать друзів
Рецепт домашньої халви
Час: 15 хвилин + кілька годин
Порцій: 8
Приготування:
- Кунжут добре обсмажуємо на сухій сковорідці.
- Коли він буде готовий – просто змішуємо його з медом.
- Беремо форму, застеляємо пергаментом, виливаємо масу та лишаємо вистигати.
- Халва буде готова вже за кілька годин, особливо вона смакує з кавою чи чаєм.