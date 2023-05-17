Вы точно мечтали об этом рецепте: как легко сделать халву всего из двух ингредиентов

17 мая 2023, 19:20
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Pysznosci

Халва – один из самых популярных вкусностей, с которым каждый из нас знаком еще с детства. Обычно мы покупаем ее в магазине, но сделанное своими руками всегда вкуснее, разве нет?

Приготовить халву своими руками – это то, что должна попробовать любая хозяйка. Результат ничем не будет уступать приобретенному в магазине продукту, но позволит и сэкономить, и насладиться плодами собственного мастерства.

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Рецепт домашней халвы

Время: 15 минут + несколько часов

Порций: 8

Приготовление:

  • Кунжут хорошо обжариваем на сухой сковороде.
  • Когда он будет готов – просто смешиваем его с медом.
  • Берем форму, застилаем пергаментом, выливаем массу и оставляем остывать.
  • Халва будет готова уже через несколько часов, особенно она смакует с кофе или чаем.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська