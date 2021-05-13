Эктор Хименес-Браво назвал три самые интересные сериалы, которые больше всего его удивили. Премьеры которых состоялись в 2021 году. Это фантастика, драма и детективная история.
Читайте також Эктор Хименес-Браво получил украинское гражданство
Три сериала от Эктора Хименеса-Браво
"Невиновный" (Innocent / Испания). Премьера – 30 апреля 2021 года
Кадр из сериала "Невиновный"
Сериал создан по мотивам одноименного романа Харлана Кобена. Главную роль в сериале исполнил известный испанский актер Марио Касас, который стал популярным после фильма "Три метра над уровнем неба" (2010).
"Засланец из космоса" (Resident Alien / США). Премьера – 27 января 2021 года
Кадр из сериала "Засланец из космоса"
Американский фантастический телесериал на основе одноименного комикса. Главную роль исполнил Алан Тьюдик, известный ролями в фильмах "Светлячок" (2002), "Я, робот" (2004).
"Люпен" (Lupin / Франция). Премьера – 8 января 2021 года
Кадр из сериала "Люпен"
Главную роль в сериале исполнил известный французский актер – Омар Си, получивший известность после премьеры фильма "1 + 1" (2011).
Напомним, шеф-повар Владимир Ярославский поделился своей подборкой мотивационных фильмов.