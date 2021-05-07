Эктор Хименес-Браво опубликовал фото в инстаграм где держит украинский паспорт – ID-карту. "Теперь я официально украинец", – написал шеф-повар и шоумен радостно держа документ в руке.

Читайте также Мастер Шеф Celebrity будет удивлять украинцев уже этим летом, – что известно о новом кулинарном шоу

Шеф-повар и ресторатор проживает в Украине с 2009 года. Эктор Хименес-Браво успешный ресторатор, его заведения можно посетить в столице: в 2016 году открылся ресторан современной китайской кухни "BAO", в 2017 – кондитерская "Bo. Pastry", в 2018 – ресторан современной вьетнамской кухни "NAM", а на украинских экранах шеф-повар неизменный судья "Мастер Шеф" больше 10 лет.

"Министерство культуры издало указ, чтобы я получил постоянное место проживания! Не передать словами, как я счастлив, ведь мало кто удосуживается такой великой чести", – прокомментировал Эктор Хименес-Браво.

Напомним вам, что Эктор Исмаэль Хименес-Браво родился в небольшом городе Букараманга, что в Колумбии. Детство шеф-повара прошло в Колумбии.

Во многих интервью Эктор Хименес-Браво вспоминает, что за любовь к процессу приготовления, декорирования и кулинарии в целом благодарен свои маме – Архенис Браво.

Эктор Хименес-Браво стал самым молодым шеф-поваром за всю историю сети "Hilton" в Северной Америке. Именно после одного ужина для канадских послов, ему предложили работу в канадском пятизвездочном гостиничном комплексе. Вскоре он открыл в Оттаве свой первый ресторан "Foundation", который славился большой популярностью в Канаде.