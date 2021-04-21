Шеф-повар Владимир Ярославский поделился своей подборкой мотивационных фильмов: список
Известный шеф-повар подготовил замечательную подборку мотивационных фильмов, которые точно понравятся каждому!
Источник:Владимир Ярославский
Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями в инстаграм списком мотивационных фильмов.
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Ничто так в момент не заряжает и не мотивирует, как хороший фильм, – отметил Владимир Ярославский.
Мотивационные фильмы от Ярославского
- Богемная рапсодия, 2018 года
Кадр из фильма " Богемная рапсодия"
– 8 миля, 2002 года
Кадр из фильма "8 миля" в главной роли – Эминем
– Чемпион, 2010 года
Кадр из фильма "Чемпион"
– В погоне за счастьем, 2006 года
Кадр из фильма "В погоне за счастьем"
– 1+1, 2011 года
Кадр из фильма "1+1"
Хорошего вам просмотра!
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