Известный шеф-повар подготовил замечательную подборку мотивационных фильмов, которые точно понравятся каждому!

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями в инстаграм списком мотивационных фильмов.

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Ничто так в момент не заряжает и не мотивирует, как хороший фильм, – отметил Владимир Ярославский.

Мотивационные фильмы от Ярославского



- Богемная рапсодия, 2018 года



Кадр из фильма " Богемная рапсодия"

– 8 миля, 2002 года



Кадр из фильма "8 миля" в главной роли – Эминем

– Чемпион, 2010 года



Кадр из фильма "Чемпион"

– В погоне за счастьем, 2006 года



Кадр из фильма "В погоне за счастьем"

– 1+1, 2011 года



Кадр из фильма "1+1"

Хорошего вам просмотра!