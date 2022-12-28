Никто и не поспорит, что 2022 год стал для Украины не только тяжелым, а темным и полным испытаний. После полномасштабного вторжения России в Украину сотни тысяч украинцев вынуждены были спасаться от обстрелов, покидать свои дома, большинство из которых сейчас разрушены до основания и хоронить родных.
Читайте также Идеи праздничных блюд из курочки к Новогоднему столу: 3 простых рецепта
Новые реалии научили нас ценить каждый миг, помогать другим и бороться за собственную свободу и достоинство. Мы научились готовить на свечах, без дрожжей и даже без воды.
Чтобы подвести кулинарные итоги уходящего года, мы подобрали наиболее популярные рецепты, которые собрали максимальные просмотры.
Домашний хлеб без дрожжей
- Время: 50 минут
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 220 градусов. В большой миске соединяем все сухие ингредиенты. Добавляем простоквашу (или другой жидкий ингредиент, предусмотренный рецептом), чтобы получилось липкое тесто. Выкладываем его на присыпанную мукой поверхность и слегка, чтобы не усилить выделение углекислого газа, вымешиваем.
- Выпекают хлеб обычно в круглой форме для кексов/куличей, но можно и на камне/деке. Если выпекаете хлеб в форме, то слегка смазываем ее маслом или любым жиром и припыляем мукой.
- Выкладываем тесто в форму и делаем на поверхности крестообразный надрез. Прикрываем форму крышкой (или другой такой формой для выпечки) и отправляем хлеб в духовку на 30 минут.
- Снимаем крышку (форму) и выпекаем еще 15 минут.
- Готовому хлебу даем остыть под полотенцем.
Рецепт сливочного масла
- Время: 15 минут
Сливочное масло / Фото Helthline
Приготовление:
- В глубокой посуде взбиваем с помощью миксера сливки (15 минут).
- Взбиваем густую сливочную массу, пока сыворотка не отделится от масла.
- Переводим масло на чистую марлю. Отжимаем лишнюю жидкость.
- В керамическую форму выкладываем слой пергамента для выпечки, перекладываем туда масло. Плотно накрываем пергаментом и отправляем в холодильник для стабилизации.
- Сливочное масло готово.
Рецепт пончиков в духовке
- Время: 35 минут
Приготовление:
- Постепенно смешиваем все ингредиенты для теста: яйцо, сахар, ванильный сахар, растительное масло, сметану, кисломолочный сыр и муку с разрыхлителем. Если тесто сильно липнет в руки – подсыпаем еще немного муки.
- Тесто разделяем на 12 частей, катаем шарики, прихлопываем их, вырезаем серединку. Выкладываем сформированные пончики на противень покрытый пергаментом и смазываем их молоком или смесью яичного желтка и молока.
- Разогреваем духовку и выпекаем пончики при 180 градусах 25 минут до легкой золотистости.
Торт с мандаринами без выпечки
- Время: 2 часа
Скриншот из видео Здоровый и вкусный
Приготовление:
- Тщательно измельчаем печенье на крошку. Соединяем с растопленным сливочным маслом.
- В двух отдельных стаканах соединяем с желатином молоко и апельсиновый сок (100 миллилитров). Оставляем массы набухнуть.
- В круглую форму диаметром 18 сантиметров выкладываем слой из печенья и формируем лепешку.
- Очищаем мандарины и карамелизуем их на сковороде со сливочным маслом и сахарной пудрой.
- В отдельном глубоком сосуде соединяем сливочный сыр, 100 г сахарной пудры, сливки. Тщательно взбиваем массу миксером.
- Растапливаем набухший желатин с молоком и вливаем в творожную массу. Еще раз тщательно перебиваем миксером.
- Соединяем сливочную массу с мандаринами и перемешиваем. Выкладываем на лепешку и разравниваем лопаткой.
- В сотейнике растапливаем набухший желатин с апельсиновым соком и вливаем оставшиеся цитрусовые напитки. Выливаем на творожную массу и отправляем в холодильник на 2 часа.
- Готовый торт вынимаем из формы и подаем к столу охлажденным.
Рецепт праздничного салата с курицей
- Время: 45 – 55 минут
Приготовление:
- Запекаем или отвариваем куриное филе со специями и солью.
- Отвариваем яйца и отделяем желток от белка.
- Натираем сыр и белок на терке. Желток перетираем вилкой.
- Выкладываем все слоями чередуя начинку с майонезом: курица, корейская морковь, яичный белок, желток.
- Отправляем салат в холодильник на 30 минут. Снимаем форму и подаем на стол.
Приятного тебе аппетита!