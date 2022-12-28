Никто и не поспорит, что 2022 год стал для Украины не только тяжелым, а темным и полным испытаний. После полномасштабного вторжения России в Украину сотни тысяч украинцев вынуждены были спасаться от обстрелов, покидать свои дома, большинство из которых сейчас разрушены до основания и хоронить родных.

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Новые реалии научили нас ценить каждый миг, помогать другим и бороться за собственную свободу и достоинство. Мы научились готовить на свечах, без дрожжей и даже без воды.

Чтобы подвести кулинарные итоги уходящего года, мы подобрали наиболее популярные рецепты, которые собрали максимальные просмотры.

Домашний хлеб без дрожжей

Время: 50 минут

Ингредиенты:

– 340 граммов цельнозерновой пшеничной муки;

– 115 граммов пшеничной муки высшего сорта;

– 400 граммов простокваши или кефира (подойдет также сыворотка или даже вода с лимонной кислотой или уксусом);

– 1 чайная ложка соли;

– 1½ чайные ложки соды.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 220 градусов. В большой миске соединяем все сухие ингредиенты. Добавляем простоквашу (или другой жидкий ингредиент, предусмотренный рецептом), чтобы получилось липкое тесто. Выкладываем его на присыпанную мукой поверхность и слегка, чтобы не усилить выделение углекислого газа, вымешиваем.

Выпекают хлеб обычно в круглой форме для кексов/куличей, но можно и на камне/деке. Если выпекаете хлеб в форме, то слегка смазываем ее маслом или любым жиром и припыляем мукой.

Выкладываем тесто в форму и делаем на поверхности крестообразный надрез. Прикрываем форму крышкой (или другой такой формой для выпечки) и отправляем хлеб в духовку на 30 минут.

Снимаем крышку (форму) и выпекаем еще 15 минут.

Готовому хлебу даем остыть под полотенцем.

Рецепт сливочного масла

Время: 15 минут

Сливочное масло / Фото Helthline

Ингредиенты:

– 1 литр жирных коровьих сливок (33%).

Приготовление:

В глубокой посуде взбиваем с помощью миксера сливки (15 минут).

Взбиваем густую сливочную массу, пока сыворотка не отделится от масла.

Переводим масло на чистую марлю. Отжимаем лишнюю жидкость.

В керамическую форму выкладываем слой пергамента для выпечки, перекладываем туда масло. Плотно накрываем пергаментом и отправляем в холодильник для стабилизации.

Сливочное масло готово.

Рецепт пончиков в духовке

Время: 35 минут

Ингредиенты:

– 1 куриное яйцо;

– 2 столовые ложки сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1 столовая ложка масла (сливочного масла);

– 1 столовая ложка сметаны;

– 250 граммов сыра (кисломолочного);

– 200 граммов пшеничной муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя с горкой.

Приготовление:

Постепенно смешиваем все ингредиенты для теста: яйцо, сахар, ванильный сахар, растительное масло, сметану, кисломолочный сыр и муку с разрыхлителем. Если тесто сильно липнет в руки – подсыпаем еще немного муки.

Тесто разделяем на 12 частей, катаем шарики, прихлопываем их, вырезаем серединку. Выкладываем сформированные пончики на противень покрытый пергаментом и смазываем их молоком или смесью яичного желтка и молока.

Разогреваем духовку и выпекаем пончики при 180 градусах 25 минут до легкой золотистости.

Торт с мандаринами без выпечки

Время: 2 часа



Скриншот из видео Здоровый и вкусный

Ингредиенты:

– 180 граммов печенья;

– 80 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 100 миллилитров молока;

– 15 граммов желатина;

– 150 миллилитров жирных сливок;

– 500 граммов сливочного сыра;

– 3 мандарина (20 граммов сливочного масла+40 граммов сахарной пудры);

Для декора:

– 15 граммов желатина;

– 300 миллилитров апельсинового сока.

Приготовление:

Тщательно измельчаем печенье на крошку. Соединяем с растопленным сливочным маслом.

В двух отдельных стаканах соединяем с желатином молоко и апельсиновый сок (100 миллилитров). Оставляем массы набухнуть.

В круглую форму диаметром 18 сантиметров выкладываем слой из печенья и формируем лепешку.

Очищаем мандарины и карамелизуем их на сковороде со сливочным маслом и сахарной пудрой.

В отдельном глубоком сосуде соединяем сливочный сыр, 100 г сахарной пудры, сливки. Тщательно взбиваем массу миксером.

Растапливаем набухший желатин с молоком и вливаем в творожную массу. Еще раз тщательно перебиваем миксером.

Соединяем сливочную массу с мандаринами и перемешиваем. Выкладываем на лепешку и разравниваем лопаткой.

В сотейнике растапливаем набухший желатин с апельсиновым соком и вливаем оставшиеся цитрусовые напитки. Выливаем на творожную массу и отправляем в холодильник на 2 часа.

Готовый торт вынимаем из формы и подаем к столу охлажденным.

Рецепт праздничного салата с курицей

Время: 45 – 55 минут

Ингредиенты:

– 1 куриное филе;

– 150 граммов сыра моцарелла;

– 100 граммов корейской моркови;

– 5 штук куриных яиц;

– майонез.

Приготовление:

Запекаем или отвариваем куриное филе со специями и солью.

Отвариваем яйца и отделяем желток от белка.

Натираем сыр и белок на терке. Желток перетираем вилкой.

Выкладываем все слоями чередуя начинку с майонезом: курица, корейская морковь, яичный белок, желток.

Отправляем салат в холодильник на 30 минут. Снимаем форму и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!