Ніхто й не посперечається, що 2022 рік став для України не те що важким, а темним та сповненим випробувань. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, сотні тисяч українців змушені були рятуватися від обстрілів, ховати рідних та покидати свої домівки, більшість з яких зараз зруйновані вщент.

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Нові реалії навчили нас цінувати кожну мить, допомагати іншим та боротися за власну свободу та гідність. Ми навчилися готувати на свічках, без дріжджів та навіть без води.

Щоб підбити кулінарні підсумки року, що минає, ми дібрали найбільш популярні рецепти, які зібрали максимальні перегляди.

Домашній хліб без дріжджів

Час: 50 хвилин

Інгредієнти:

– 340 грамів цільнозернового пшеничного борошна;

– 115 грамів пшеничного борошна вищого сорту;

– 400 грамів кисляку чи кефіру (підійде також сироватка або навіть вода з лимонною кислотою чи оцтом);

– 1 чайна ложка солі;

– 1½ чайні ложки соди.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 220 градусів. У великій мисці з'єднуємо всі сухі інгредієнти. Додаємо кисляк (або інший рідкий інгредієнт, передбачений рецептом), щоб вийшло липке тісто. Викладаємо його на присипану борошном поверхню й злегка, щоб не посилити виділення вуглекислого газу, вимішуємо.

Випікають хліб зазвичай у круглій формі для кексів/пасок, але можна й на камені/деку. Якщо випікатимете хліб у формі, то злегка змащуємо її олією або будь-яким жиром і припорошуємо борошном.

Викладаємо тісто у форму й робимо на поверхні хрестоподібний надріз. Прикриваємо форму кришкою (або іншою такою формою для випічки) і відправляємо хліб до духовки на 30 хвилин.

Знімаємо кришку (форму) і випікаємо ще 15 хвилин.

Готовому хлібу даємо охолонути під рушником.

Рецепт вершкового масла

Час: 15 хвилин

Вершкове масло / Фото Helthline

Інгредієнти:

– 1 літр жирних коров'ячих вершків (33%).

Приготування:

У глибокому посуді збиваємо за допомогою міксера вершки (15 хвилин).

Збиваємо густу вершкову масу доки сироватка не відокремиться від масла.

Перекладаємо масло на чисту марлю. Відтискаємо зайву рідину.

У керамічну форму викладаємо шар пергаменту для випікання, перекладаємо туди масло. Щільно накриваємо його пергаментом та відправляємо в холодильник для стабілізації.

Вершкове масло готове.

Рецепт пончиків в духовці

Час: 35 хвилин

Інгредієнти:

– 1 куряче яйце;

– 2 столові ложки цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1 столова ложка олії (вершкового масла);

– 1 столова ложка сметани;

– 250 грамів сиру (кисломолочного);

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача з гіркою.

Приготування:

Поступово змішуємо всі інгредієнти для тіста: яйце, цукор, ванільний цукор, олію, сметану, кисломолочний сир та борошно з розпушувачем. Якщо тісто сильно липне до рук – підсипаємо ще трішки борошна.

Тісто розділяємо на 12 частин, катаємо кульки, приплескуємо їх, вирізаємо серединку. Викладаємо сформовані пончики на деко вкрите пергаментом та змащуємо їх молоком або сумішшю яєчного жовтка та молока.

Розігріваємо духовку та випікаємо пончики при 180 градусах 25 хвилин, до легенької золотистості.

Торт з мандаринами без випікання

Час: 2 години



Скріншот з відео "Здоровий і смачний"

Інгредієнти:

– 180 грамів печива;

– 80 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 100 мілілітрів молока;

– 15 грамів желатину;

– 150 мілілітрів жирних вершків;

– 500 грамів вершкового сиру;

– 3 мандарини (20 грамів вершкового масла+40 грамів цукрової пудри);

Для декору:

– 15 грамів желатину;

– 300 мілілітрів апельсинового соку.

Приготування:

Ретельно подрібнюємо печиво на крихту. З'єднуємо з розтопленим вершковим маслом.

У двох окремих склянках з'єднуємо з желатином молоко та апельсиновий сік (100 мілілітрів). Залишаємо маси набухнути.

У круглу форму діаметром 18 сантиметрів викладаємо шар з печива та формуємо корж.

Очищуємо мандарини та карамелізуємо їх на сковорідці з вершковим маслом та цукровою пудрою.

В окремій глибокій посудині з'єднуємо вершковий сир, 100 грамів цукрової пудри, вершки. Ретельно збиваємо масу міксером.

Розтоплюємо набухлий желатин із молоком і вливаємо до сирної маси. Ще раз ретельно перебиваємо міксером.

З'єднуємо вершкову масу з мандаринами та перемішуємо. Викладаємо на корж та розрівнюємо лопаткою.

У сотейнику розтоплюємо набухлий желатин з апельсиновим соком і вливаємо решту цитрусового напою. Виливаємо на сирну масу й відправляємо в холодильник на 2 години.

Готовий торт виймаємо з форми й подаємо до столу охолодженим.

Рецепт святкового салату з куркою

Час: 45 – 55 хвилин

Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– 150 грамів сиру моцарела;

– 100 грамів корейської моркви;

– 5 штук курячих яєць;

– майонез.

Приготування:

Запікаємо або відварюємо куряче філе зі спеціями та сіллю.

Відварюємо яйця та відділяємо жовток від білка.

Натираємо сир та білок на тертці. Жовток перетираємо виделкою.

Викладаємо все шарами чергуючи начинку з майонезом: курка, корейська морква, яєчний білок, жовток.

Відправляємо салат у холодильник на 30 хвилин. Знімаємо форму та подаємо на стіл.

Смачного!