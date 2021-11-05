Казалось бы, макароны – самое простое кулинарное решение. Просто поместите их в воду, подождите несколько минут – и все готово. Вопреки всеобщей популярности блюда правила приготовления идеальной пасты известны далеко не всем. К примеру, то, что способ и время приготовления макаронных изделий зависит от вида муки, из которой готовились макароны, учитывает далеко не каждый.

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Главные ошибки

Слишком мало воды. Помните, что при варке макароны увеличиваются в объеме. Именно поэтому следует выбирать правильную посуду и объем воды.

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Масло. До сих пор распространен популярный миф, что добавление жира в воду предотвращает слипание макаронных изделий. С одной стороны это правда, но, если вы готовите макароны для подачи с соусом, лучше от этого отказаться, поскольку соус может стать редким и жирным.

Увеличение огня. Приготовление требует терпения, слишком сильное пламя не ускорит процесс размягчения макарон, а лишь ускорит испарение воды. А это увеличит риск того, что макароны слипнутся и потеряют консистенцию.

Секреты удачного блюда / Фото Unsplash

Полезные советы

Правильная кастрюля. Часто посуда, в которой будут вариться макароны, не соответствует количеству ингредиентов. Этот вид продукта требует пространства, чтобы он не слипался во время приготовления.

Соль. Это незаменимый элемент при приготовлении идеальной пасты. Когда вода начнет кипеть, добавьте соль. Лучшее решение – добавить 7 – 10 грамм на каждый литр воды и 100 грамм макарон. Когда соль растворится – тогда добавьте макароны.

Перемешивание в нужный момент. Часто проблема липкой или расколотой пасты является результатом перемешивания во время приготовления. Суть не в том, чтобы не перемешивать, но вы должны знать, когда это делать. Сразу после бросания макарон в воду следует перемешать их (желательно деревянной ложкой, что не повлияет на структуру макарон). Процедуру следует выполнять максимум в первые пять минут, повторяя последовательно каждые 30 – 40 секунд.