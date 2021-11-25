Ленивые вареники – давнее блюдо украинской кухни, которое готовили еще наши прабабушки для внучат. Если в те времена его подавали со сметаной или вареньем, или просто обильно посыпали сахаром, сейчас это греческий йогурт, кленовый сироп или свежие ягоды.

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С чем и как подавать ленивые вареники к столу родным – выбор за вами, но помните, вкуснее всего с сахаром и сливочным маслом.

Рецепт ленивых вареников из творога

Время: 25 – 30 минут

25 – 30 минут Порции: 4



Ленивые вареники с сыром от Лизы Глинской / Скриншот из видео

Ингредиенты:

– 300 граммов домашнего сыра;

– 1 сырое куриное яйцо;

– 1 столовая ложка муки;

– 2 столовые ложки манки;

– щепотка соли;

– 1 столовая ложка сахара.

Приготовление:

Тщательно перетрите домашний творог через сито, чтобы не было комочков.



Скриншот из видео

Добавьте в сырную массу яйцо, соль и муку. Вымешайте тесто. В большую кастрюлю наберите воду и высыпьте сахар. Отправьте ее на плиту и доведите до кипения. Сформируйте из сыра небольшие шарики и запанируйте их в манке.



Скриншот из видео

Отварите ленивые вареники в кипящей воде. Как только они поднимутся на поверхность воды, засеките 1 минуту и забирайте их шумовкой.



Скриншот из видео

Переложите блюдо на тарелку и подавайте на стол со сметаной или греческим йогуртом. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления ленивых вареников из творога.