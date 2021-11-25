Ліниві вареники – давня страва української кухні, яку готували ще наші прабабусі для внучат. Якщо в ті часи її подавали зі сметаною чи варенням, або просто рясно посипали цукром, зараз – це грецький йогурт, кленовий сироп чи свіжі ягоди.
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З чим та як подавати ліниві вареники до столу рідним – вибір за вами, але пам'ятайте, найсмачніше з цукром та вершковим маслом.
Рецепт лінивих вареників з домашнього сиру
- Час: 25 – 30 хвилин
- Порції: 4
Ліниві вареники з сиром Лізи Глінської / Скріншот з відео
Приготування:
- Ретельно перетріть домашній сир через сито, щоб не було грудочок.
Скріншот з відео
- Додайте до сирної маси яйце, сіль та борошно. Вимішайте тісто.
- У велику каструлю наберіть води та висипте цукор. Відправте її на плиту та доведіть до кипіння.
- Сформуйте з сиру невеликі кульки та запаніруйте їх в манці.
Скріншот з відео
- Відваріть ліниві вареники в киплячій воді. Як тільки вони піднімуться на поверхню води, засічіть 1 хвилину та виймайте шумівкою.
Скріншот з відео
- Перекладіть страву на тарілку та подавайте до столу зі сметаною або грецьким йогуртом. Смачного!
Відеорецепт приготування лінивих вареників з сиру: