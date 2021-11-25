Самый быстрый завтрак: рецепт ленивых вареников с домашним сыром
Источник:ютуб Лизы Глинской
Если вы каждый раз задаете себе вопрос: "Что приготовить на завтрак?" Лиза Глинская поделилась отличным рецептом быстрого блюда – это ленивые вареники с домашним сыром.
Ленивые вареники – давнее блюдо украинской кухни, которое готовили еще наши прабабушки для внучат. Если в те времена его подавали со сметаной или вареньем, или просто обильно посыпали сахаром, сейчас это греческий йогурт, кленовый сироп или свежие ягоды.
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С чем и как подавать ленивые вареники к столу родным – выбор за вами, но помните, вкуснее всего с сахаром и сливочным маслом.
Рецепт ленивых вареников из творога
- Время: 25 – 30 минут
- Порции: 4
Ленивые вареники с сыром от Лизы Глинской / Скриншот из видео
– 300 граммов домашнего сыра;
– 1 сырое куриное яйцо;
– 1 столовая ложка муки;
– 2 столовые ложки манки;
– щепотка соли;
– 1 столовая ложка сахара.
Приготовление:
- Тщательно перетрите домашний творог через сито, чтобы не было комочков.
Скриншот из видео
- Добавьте в сырную массу яйцо, соль и муку. Вымешайте тесто.
- В большую кастрюлю наберите воду и высыпьте сахар. Отправьте ее на плиту и доведите до кипения.
- Сформируйте из сыра небольшие шарики и запанируйте их в манке.
Скриншот из видео
- Отварите ленивые вареники в кипящей воде. Как только они поднимутся на поверхность воды, засеките 1 минуту и забирайте их шумовкой.
Скриншот из видео
- Переложите блюдо на тарелку и подавайте на стол со сметаной или греческим йогуртом. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления ленивых вареников из творога.