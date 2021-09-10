Самый популярный соус: история и применение горчицы в кулинарии

Еще более 3000 лет до нашей эры горчица пользовалась популярностью в индийской кухне. Через тысячи лет без нее трудно представить любой холодильник, а ее вкус помогает нам усовершенствовать свои блюда.

Каждый из нас много раз добавлял вкуса своему блюду с помощью горчицы. Давайте посмотрим, откуда соус к нам пришел, какими полезными свойствами может похвастаться и к каким рецептам лучше всего подходит.

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История

Согласно данным, зерна горчицы были популярны в индийской кухне еще 3000 лет до нашей эры. Первый рецепт горчицы датируется 42 годом нашей эры. В Древнем Риме и Греции горчица популярности не снискала, но в IX веке ее изготовления составляло большую часть доходов французских монастырей.

У соуса длинная история / Фото Pixabay

Рецепты горчичного соуса есть в кулинарных книгах Средневековья и эпохи Возрождения. Чаще всего его использовали в сочетании с холодными блюдами, ведь благодаря своей остроте он мог "разогревать" трапезу.

Полезные свойства

Горчица популярна не только в кулинарии, но и в медицине и фармацевтике. Растение обладает противогрибковыми и антисептическими свойствами.

Вкус – не единственное преимущество горчицы / Фото Pixabay

Также горчица широко используется в диетологии, ведь очень хорошо расщепляет жиры. Также горчица является хорошим источником эфирных масел и хорошо влияет на нервную систему.

Применение на кухне

В зависимости от сорта и компонентов горчица может быть острой, кислой, жгучей и даже сладкой. Она прекрасно дополнит мясо, рыбу, грибы и овощи. Также ее можно добавить в сэндвичи и соленую выпечку.

Без горчицы невозможно представить ни одну современную кухню​ / Фото Pixabay

Также горчица придаст особые нотки маринованным и консервированным продуктам. Ее свойства способствуют долговечности хранения продукции.