По словам тренера, предотвратить набор лишнего веса поможет сытость. Для этого нужно пересмотреть свой рацион и определить, как эти продукты насыщают организм.
Интересно Детские блюда с курицей на каждый день: сочные митболы, нагетсы и котлеты с сырной начинкой
Согласно исследованиям австралийских ученых, лучше всего насыщает наш организм вареный картофель. Кроме того, специалист советует сбалансировать свой рацион, и тогда никаких проблем с перееданием и лишним весом не возникнет.
Правильное питание – основа крепкого здоровья / Фото Pixabay
Для того, чтобы не быть голодным, и соответственно не переедать, нужно сформировать свой рацион на основе продуктов, которые содержат много белка, воды и клетчатки, а именно: фрукты, овощи, злаковые, бобовые, мясо, рыба, яйца и нежирные молочные продукты,
– подытожил Виктор Мандзяк.
Хуже всего насыщают организм сладкие, жирные и жареные продукты, поэтому в своем рационе их следует ограничить.