По словам тренера, предотвратить набор лишнего веса поможет сытость. Для этого нужно пересмотреть свой рацион и определить, как эти продукты насыщают организм.

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Согласно исследованиям австралийских ученых, лучше всего насыщает наш организм вареный картофель. Кроме того, специалист советует сбалансировать свой рацион, и тогда никаких проблем с перееданием и лишним весом не возникнет.

Правильное питание – основа крепкого здоровья / Фото Pixabay

Для того, чтобы не быть голодным, и соответственно не переедать, нужно сформировать свой рацион на основе продуктов, которые содержат много белка, воды и клетчатки, а именно: фрукты, овощи, злаковые, бобовые, мясо, рыба, яйца и нежирные молочные продукты,

– подытожил Виктор Мандзяк.

Хуже всего насыщают организм сладкие, жирные и жареные продукты, поэтому в своем рационе их следует ограничить.