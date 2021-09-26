За словами тренера, запобігти набору зайвою ваги допоможе ситість. Для цього потрібно переглянути свій раціон та визначити, як ці продукти насичують організм.

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Згідно досліджень австралійських вчених, найкраще насичує наш організм варена картопля. Окрім того, фахівець радить збалансувати свій раціон, і тоді жодних проблем з переїданням та зайвою вагою не виникне.

Правильне харчування – основа міцного здоров'я / Фото Pixabay

Для того, аби не бути голодним, відповідно не переїдати, потрібно сформувати свій раціон на основі продуктів, які містять багато білка, води та клітковини, а саме: фрукти, овочі, злакові, бобові, м'ясо, риба, яйця та нежирні молочні продукти,

– підсумував Віктор Мандзяк.

Найгірше насичують організм солодкі, жирні та смажені продукти, тому у своєму раціоні їх варто обмежити.