Символ крымскотатарского гостеприимства: готовим фантастическую сарму – это блюдо вас поразит
13 марта 2024, 13:10Читати новину українською
Источник:valeria.matrokhina
Кухня крымских татар – разнообразная и вкусная. Одной из ее визитных карточек является сарма.
Сарма – это своеобразные голубцы из виноградных листьев. Это блюдо несколько похоже на всем известную долму.
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Сарма – пошаговый рецепт
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
– 500 граммов фарша из говядины или баранины;
– маринованные или свежие виноградные листья;
– 1 луковица;
– 1 морковка;
– 1 стакан промытого риса;
– соль, перец, измельченные вяленые томаты по вкусу.
Приготовление:
- Если листья винограда маринованные, то перед приготовлением их надо промыть, чтобы не было слишком солено.
- Мясо, лук и морковь пропустите через мясорубку. Также можно отдельно поджарить морковь с луком и добавить к сырому фаршу.
- Добавьте промытый сырой рис и мелко нарезанные вяленые томаты.
- В лист плотно заверните 1 чайную ложку начинки.
- На дно сковороды или кастрюли с толстым дном выложите листья, а дальше плотно положите рулетики.
- Залейте водой, сверху положите крышку и прижмите чем-то тяжелым.
- Доведите до кипения, затем уменьшите огонь на минимум и тушите 40 минут.