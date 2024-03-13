Символ крымскотатарского гостеприимства: готовим фантастическую сарму – это блюдо вас поразит

Кухня крымских татар – разнообразная и вкусная. Одной из ее визитных карточек является сарма.

Сарма – это своеобразные голубцы из виноградных листьев. Это блюдо несколько похоже на всем известную долму.

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Сарма – пошаговый рецепт

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 4

– 500 граммов фарша из говядины или баранины;– маринованные или свежие виноградные листья;– 1 луковица;– 1 морковка;– 1 стакан промытого риса;– соль, перец, измельченные вяленые томаты по вкусу.

Приготовление:

Если листья винограда маринованные, то перед приготовлением их надо промыть, чтобы не было слишком солено. Мясо, лук и морковь пропустите через мясорубку. Также можно отдельно поджарить морковь с луком и добавить к сырому фаршу. Добавьте промытый сырой рис и мелко нарезанные вяленые томаты. В лист плотно заверните 1 чайную ложку начинки. На дно сковороды или кастрюли с толстым дном выложите листья, а дальше плотно положите рулетики. Залейте водой, сверху положите крышку и прижмите чем-то тяжелым. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь на минимум и тушите 40 минут.