Можете добавить другие овощи, масло или постный майонез. В любом случае он будет очень аппетитным.
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Рецепт салата из свежих овощей
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Тщательно помойте овощи, после чего томаты нарежьте ломтиками, а огурец – кольцами.
- Сладкий перец помойте, почистьте от сердцевины и нарежьте полукольцами.
- Руколу и листья салата тоже тщательно помойте.
- В миску выложите листья салата, томаты, перец, огурец, рукколу, добавьте соль, перец и заправьте майонезом.
- Хорошо перемешайте салат и выложите его на тарелку для подачи.