Можете добавить другие овощи, масло или постный майонез. В любом случае он будет очень аппетитным.

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Рецепт салата из свежих овощей

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Тщательно помойте овощи, после чего томаты нарежьте ломтиками, а огурец – кольцами.
  2. Сладкий перец помойте, почистьте от сердцевины и нарежьте полукольцами.
  3. Руколу и листья салата тоже тщательно помойте.
  4. В миску выложите листья салата, томаты, перец, огурец, рукколу, добавьте соль, перец и заправьте майонезом.
  5. Хорошо перемешайте салат и выложите его на тарелку для подачи.