Сарма – это своеобразные голубцы из виноградных листьев. Это блюдо несколько похоже на всем известную долму.

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Сарма – пошаговый рецепт

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Если листья винограда маринованные, то перед приготовлением их надо промыть, чтобы не было слишком солено.
  2. Мясо, лук и морковь пропустите через мясорубку. Также можно отдельно поджарить морковь с луком и добавить к сырому фаршу.
  3. Добавьте промытый сырой рис и мелко нарезанные вяленые томаты.
  4. В лист плотно заверните 1 чайную ложку начинки.
  5. На дно сковороды или кастрюли с толстым дном выложите листья, а дальше плотно положите рулетики.
  6. Залейте водой, сверху положите крышку и прижмите чем-то тяжелым.
  7. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь на минимум и тушите 40 минут.